Cette autoroute doit absolument être évitée cet été : bouchons garantis et pagaille en cascade

Comme tous les ans, les mois de juillet et août sont propices aux travaux sur les routes françaises. Parmi eux, la fermeture d'un court tronçon de 4 kilomètres cause déjà des cauchemars à de nombreux automobilistes.

L'été, c'est à la fois la période des grands départs en vacances et aussi celle durant laquelle le trafic routier est le plus fluide. Le contraste entre la circulation le week-end, parfois à la limite de la saturation, et celle en semaine, sur des voies inhabituellement désertes, est saisissant. C'est aussi pour beaucoup de Français qui se rendent en voiture sur leurs lieux de travail l'occasion pendant quelques semaines de réduire drastiquement leur temps de trajet.

Malheureusement, cette période coïncide aussi avec celle de l'intensification des travaux sur les routes. Les sociétés entendent profiter au maximum de la diminution sensible de la circulation et ont pour habitude de planifier les réparations et les aménagements des chaussées lors des mois de juillet et août. L'année 2023 n'échappe pas à la règle. Autour de Paris, les aménagements pour préparer le terrain des Jeux Olympiques poussent comme des champignons. Mais c'est plus au nord, à un petit peu plus de 200 kilomètres de la capitale, qu'un chantier risque de pourrir l'été de nombreux automobilistes.

Des trajets allongés au minimum par deux durant plus d'un mois

Les travaux ont lieu sur l'autoroute A1, dans le sens Paris-Lille. Ils ne s'étendent que sur 4 kilomètres, à l'entrée de l'agglomération lilloise, mais la fermeture de ce tronçon à la circulation, depuis le 10 juillet, a déjà provoqué une sacrée pagaille. Il faut dire que ce chantier, essentiellement pour rénover l'enrobé de la route (ainsi que l'étanchéité de sept ponts), concerne une section commune à l'A1 et à l'A22 jusqu'à la liaison avec l'A25 qui voit passer quotidiennement 100 000 véhicules en moyenne selon actu.fr.

La direction interdépartementale des routes du Nord avait préparé son coup, mais les différentes déviations proposées ne font que surcharger des axes déjà largement empruntés. Que ce soit sur les routes nationales 227 et 356 ou sur l'A22, les automobilistes se retrouvent piégés dans d'interminables embouteillages sur des itinéraires qui en plus rallongent parfois la distance de leur parcours par deux !

Comptez ainsi plus de 30 kilomètres pour rejoindre l'A25 en direction de Dunkerque au lieu de 13 sur le parcours normal depuis le secteur de Ronchin sur l'A1. Les vacanciers et surtout les locaux qui empruntent fréquemment cette portion d'autoroute vont devoir prendre leur mal en patience. Cinq semaines, du 10 juillet au 13 août, seront nécessaires pour réhabiliter ces 115 000 m2 de chaussée...