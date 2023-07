Si vous roulez toujours sur la voie du milieu sur l'autoroute, cela peut vous coûter cher

De nombreux automobilistes ont pour habitude de rester sur la voie du milieu sur l'autoroute, une pratique qui prend de l'ampleur chaque été mais qui peut coûter cher...

S'il y a bien un sujet qui fait l'unanimité autour de la machine à café au retour des vacances, c'est bien celui-là. Mais pourquoi donc certains automobilistes "squattent" la voie du milieu sur l'autoroute ? Une pratique qui a le donc d'agacer au plus haut point mais qui est pourtant très répandue. Selon une récente étude menée par la SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France), rendue publique au mois de juin, 37 % des automobilistes ne se rabattent jamais sur la voie de droite après avoir doublé. Plus d'un conducteur sur trois ne respecte donc pas le Code de la route.

Et oui, sur une route présentant plusieurs voies, la loi est pourtant claire à la lecture de l'article R412-9 du code de la route : ''En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.'' Les autres files ne sont autorisées que pour le dépassement. Une fois celui-ci effectué, le conducteur est tenu de se rabattre sur la voie de droite. Si certains campent la voie du milieu pour éviter d'innombrabres dépassements de poids lourds et véhicules lents, ils n'en ont donc pas le droit.

La raison est simple : au-delà du fait de se mettre dans l'illégalité, les conducteurs accrocs à la voie du milieu – surtout s'il y campent sans jamais dépasser les 120 km/h – ont un comportement qui n'est pas sans conséquences. Ils provoquent souvent des ralentissements en forçant d'autres véhicules à les dépasser par la gauche à une vitesse à peine plus élevée que la leur. De fait, cela occasionne un encombrement de plusieurs files qui, in fine, débouche régulièrement sur un embouteillage.

Pas de retrait de points, mais une contravention de deuxième classe

Plus grave, en restant durablement en plein milieu de l'autoroute, ces automobilistes provoquent aussi parfois des dépassements par la droite, interdits et dangereux, de la part d'autres conducteurs, irrités de se retrouver bloqués derrière un aficionado de la file centrale. Ces derniers savent-ils seulement qu'ils encourent une amende à refuser de se rabattre sur la voie de droite ? Le même article R412-9 du code de la route stipule bien que ''le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.''

Il s'agit là d'une amende forfaitaire de l'ordre de 35 euros, minorée à 22 et potentiellement de 75 euros en cas de dépassement du délai de 45 ou 60 jours selon les modalités de paiement. Le fautif ne risque en revanche aucun retrait de points sur son permis de conduire. Au vu du risque accru d'accidents causé par cette pratique, c'est presque dommage…