Vous pouvez gagner des dizaines d'euros d'essence avec cette ultime vérification avant de prendre la route

Avant d'effectuer un long trajet en voiture il est toujours conseillé de faire un petit check-up de son véhicule. Parmi les révisions à effectuer, il y en a une qui peut vous faire gagner un peu d'argent.

Faire réviser son véhicule régulièrement, c'est bien. Le faire avant chaque long trajet, comme avant un départ en vacances, c'est encore mieux ! Pas besoin pour cela de toujours la déposer au garage, une révision annuelle suffit, comme l'indique la plupart des carnets d'entretien. Nul besoin non plus d'être un expert en mécanique pour faire un petit check-up des éléments à vérifier avant de prendre la route pour plusieurs centaines de kilomètres.

Quelques minutes suffisent pour contrôler le bon fonctionnement des feux et clignotants, l'efficacité de ses balais d'essuie-glaces, et constater, après avoir soulevé le capot, les niveaux d'huile moteur, du liquide de frein et de refroidissement ou encore celui du lave-glaces. Sans oublier de recharger si besoin la climatisation pour qu'elle refroidisse efficacement l'habitacle de la voiture, indispensable en période de fortes chaleurs.

Une fois ces éléments vérifiés, votre véhicule est presque prêt à faire le grand voyage. Presque, parce qu'une dernière précaution s'impose pour rouler en toute sécurité : le contrôle de ses pneumatiques. D'abord en jetant un petit coup d'œil à leur état. Chaque pneu est doté de témoins d'usure – ce sont les petites bosses situées à l'intérieur des rainures - qui permettent de mesurer la profondeur des sculptures. Ces dernières servent à évacuer l'eau qui s'accumulent sous les pneus en cas de chaussée mouillée pour éviter les aquaplaning par exemple.

Si leur profondeur est inférieure à 1.6 millimètre, alors il est temps d'acheter des pneus neufs. Ensuite, il est nécessaire de contrôler la pression de chacune de vos roues. Si les niveaux de gonflage diffèrent selon les types de véhicules, une bonne pression se situe généralement entre 2 et 3 bars. Les indications propres à chaque modèle se trouvent souvent à l'intérieur de la trappe de carburant, de la portière ou de la boîte à gants.

Un écart important sur un trajet d'été

Avoir des pneus bien gonflés réduit les risques d'éclatement, diminue leur usure et assure une meilleure tenue de route. Mais au-delà de l'aspect sécuritaire, une voiture chaussée de pneus gonflés à la pression adéquate permet aussi de faire des économies. Une étude relayée récemment par le gouvernement au titre de la sécurité routière indique qu'une différence de pression de 1 bar entraîne une hausse de la consommation de carburant de 6 %.

Avec un véhicule dont la consommation moyenne serait de 8 litres au 100 kilomètres sur autoroute, cela engendrerait une hausse de près d'un demi-litre (0.48l) sur la distance. Sur un trajet de 800 kilomètres, l'équivalent à peu de choses près d'un Paris-Biarritz ou d'un Paris-Marseille, ce sont donc près de 4 litres (3.84l) supplémentaires qui seraient requis pour boucler l'itinéraire.

Sur un aller-retour de ce type, la dépense s'élèverait donc à une quinzaine d'euros - l'équivalent de 8 litres - eu égard au prix de l'essence dans les stations-services cet été (toujours plus chère sur autoroutes !) . Une somme qui aurait certainement pu servir à autre chose sur votre lieu de villégiatures...