A quoi sert la petite boucle de tissu sur les ceintures de sécurité ?

On utilise la ceinture de sécurité à chaque fois que l'on monte en voiture, pourtant de très nombreux automobilistes ne savent pas à quoi sert la petite boucle que l'on trouve dessus.

Dans une voiture, les ceintures de sécurité sont là pour protéger les occupants en cas d'accident ou de coup de frein brutal. Elles jouent un rôle crucial en retenant le conducteur et ses passagers et en minimisant le risque de blessures graves lors d'un éventuel choc. Peu de gens le savent, mais la ceinture de sécurité n'est obligatoire en France que depuis 1979. Avant cela, les occupants d'un véhicule avaient le loisir de l'attacher ou pas sans rien risquer en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Pour ce qui est de leur vie en revanche…

Si on l'utilise aujourd'hui à chacun de nos déplacements, la ceinture de sécurité conserve encore quelques petits secrets pour de très nombreux automobilistes. Hormis le fait de l'attacher machinalement avant de démarrer le moteur, avez-vous déjà remarqué que les ceintures possédaient une petite boucle en tissu comme s'il avait fallu les coudre pour les raccourcir un peu ? Si cela ne vous a jamais interpellé, jetez-y un coup d'œil la prochaine fois que vous monterez à l'intérieur de votre voiture. Cela ne vous dit toujours pas à quoi sert cette boucle, ni même si elle a tout simplement une utilité.

La réponse est oui. Cette boucle qui pourrait s'apparenter à un simple rajout de tissu sur la ceinture est appelée "boucle de gestion de l'énergie" par les professionnels. En fait, quand une voiture subit un impact violent lors d'un accident et que le corps des passagers est projeté vers l'avant, la rangée de petites coutures sur la boucle va se rompre sous la pression. Ce n'est pas parce que les coutures étaient mauvaises mais justement pour permettre à la ceinture de se déplier de quelques centimètres supplémentaires et ainsi pouvoir amortir un peu plus encore le choc subi. A noter que cette petite boucle n'est cousue que sur les ceintures des passagers, en effet si vous regardez la ceinture du conducteur vous trouverez à la place un petit bouton qui assure une autre fonction.

Si les ceintures de sécurité continuent de sauver des vies quotidiennement, certains conducteurs récalcitrants prennent le volant sans les attacher. Cette infraction du Code de la route est punie d'une amende de 135 euros (4ème classe) qui est accompagnée d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Un passager non attaché risque la même amende, minoré à 90 euros si elle est payée dans les trois jours (le conducteur est tenu pour responsable si le passager a moins de 18 ans). En revanche, les passagers ne peuvent pas perdre de points sur leur permis de conduire si tant est qu'ils en possèdent un.