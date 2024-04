Ce panneau étrange est trop méconnu, il peut vous sortir d'une situation dangereuse

De nombreux automobilistes ignorent la signification de ce panneau de signalisation pourtant bien utile sur la route.

Comme tout bon automobiliste, vous devez parfois croiser des panneaux de signalisation sans savoir leur signification. Il faut dire qu'il en existe plus de 400 en France et que rares sont les titulaires du permis de conduire à pouvoir se vanter d'en connaître... la moitié ! Celui-ci borde nos routes depuis bientôt 30 ans. Mais ce n'est pas pour autant que les Français connaissent le sens de ce panneau implanté pour la première fois le 5 janvier 1995. De forme carrée, il affiche une sorte de marteau dessiné en noir sur un fond blanc entouré de bleu. Vous l'avez sans doute déjà vu, peut-être sans y prêter attention, ou alors avez tenté de comprendre ce qu'il voulait dire... sans trouver la réponse.

On vous l'accorde aisément, sa signification n'est pas simple à deviner. Est-il là pour nous rappeler de toujours voyager avec une caisse à outils ? Est-ce qu'il sert à indiquer la possible présence de marteaux sur la chaussée ? Qu'il est interdit de donner des coups de marteau aux autres usagers de la route ? Rien de tout ça (et heureusement). Ce panneau, appelé CE28 dans la nomenclature de la sécurité routière, a été conçu pour venir en aide aux automobilistes en proie à de grosses difficultés sur la route.

Il indique en effet la possibilité de contacter un atelier de dépannage rapide ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en cas de panne. On le trouve plus fréquemment sur les autoroutes à l'approche des aires de services. Il peut être associé à d'autres panneaux spécifiques, comme ceux indiquant la présence d'une station-essence, de tables pour se restaurer ou encore d'une aire de jeux pour enfants. Sa présence, non obligatoire, doit assurer au conducteur qu'un dépanneur arrivera sur les lieux de l'immobilisation de son véhicule dans les 30 minutes qui suivent son appel à la borne d'urgence.

Être victime d'une panne sur une voie rapide n'a rien de très amusant et peut même se révéler très dangereux en raison de la vitesse de circulation des véhicules. Le mieux est donc de rester le moins longtemps possible exposé aux risques. Si la panne du véhicule est bénigne, le dépanneur peut effectuer la réparation sur place ou alors sur l'aire d'autoroute la plus proche. En revanche, en cas de panne importante et si la voiture ne peut plus du tout rouler, il n'a pas d'autre choix que de la remorquer jusqu'à son atelier. Il est utile de savoir que les tarifs de réparation ne sont pas fixés par la société d'autoroute mais par un arrêté du Ministère de l'Économie et des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique. Les prix sont donc uniformisés sur l'ensemble du territoire, inutile donc de crier au loup si la facture vous paraît élevée (et elle le sera).