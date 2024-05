Dimanche classé noir, voilà pourquoi il faut absolument éviter cette route

La circulation sera très difficile ce dimanche avec le passage de centaines de milliers d'automobilistes sur les routes de France.

Cette année, l'enchaînement de deux jours fériés en pleine semaine, les 8 mai (Armistice 1945) et 9 mai (Ascension), cumulés à la fermeture des écoles le 10, ont permis à des millions de Français de profiter d'une coupure de cinq jours, du mercredi au dimanche inclus. Une aubaine pour tous ceux qui voulaient changer d'air d'autant plus que le soleil était au rendez-vous sur la quasi totalité du pays avec des températures estivales. Si hôteliers et restaurateurs se sont réjouit de ce très long week-end, les sociétés d'autoroutes auront elles aussi tiré bénéfice de cette période qui aura vu transiter des millions de véhicules sur les grands axes du pays.

Dimanche 12 mai sera d'ailleurs l'un des rares jours de l'année classé noir par Bison Futé. Cela concerne toute la partie nord et nord-ouest, soit à peu près un quart de la France. Comme systématiquement dans pareil cas, l'Île-de-France sera particulièrement touchée. Sans surprise, l'autoroute A13 sera prise d'assaut par tous les "Parisiens", de retour après être partis s'aérer l'esprit en Normandie, notamment sur les plages de la Côte fleurie (Deauville, Trouville, Honfleur...). Dans leur malheur, ils pourront tout de même "apprécier" le fait que l'autoroute de Normandie aura rouvert sa portion finale dans le sens province-Paris deux jours plus tôt…

Mais l'A13 reliant Paris et Caen ne sera pas le seul grand axe soumis à un trafic extrêmement dense ce 12 mai. Moins réputée pour ces embouteillages, une autre autoroute sera à éviter autant que possible pour ne pas connaître un dimanche en enfer. Il s'agit de l'A81, une autoroute longue de 93 kilomètres entre Le Mans, dans la Sarthe, et le péage de La Gravelle situé aux portes de la Bretagne. Elle se trouve dans le prolongement de l'A11 en partant de Paris et permet ensuite, via la nationale 157, de rejoindre Rennes. Dans le sens des retours, l'A81 comme la N157 seront proches de la saturation dimanche, tout particulièrement entre 14 et 19h.

Pour rejoindre Le Mans depuis Rennes, sur une distance d'environ 150 kilomètres, le temps de parcours, estimé à 1h35 en temps normal, pourrait passer du simple au double. Et hormis pour les Sarthois, cette étape mancelle ne marquera pas la fin du calvaire. Nombreux seront ceux qui, partis de Bretagne le matin, poursuivront leur remontée sur Paris via l'autoroute A11. Pour quelques 200 kilomètres supplémentaires.