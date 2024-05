Ce panneau est trop peu connu, automobilistes et cyclistes risquent une amende de 135 euros

De nombreux usagers de la route sèchent devant ce panneau de signalisation vraiment pas simple à comprendre.

Les changements d'habitudes des Français pour se déplacer ont modifié le paysage urbain depuis plusieurs années. Il n'y a qu'à voir le nombre de travailleurs qui utilisent la mobilité douce pour se rendre au bureau pour saisir ce grand bouleversement. Si la voiture et les transports en commun (RER, métro, bus…) sont toujours majoritaires, les moyens de transports alternatifs – et notamment le vélo – ont transformé les rues, notamment dans les grandes agglomérations. Malheureusement, la cohabitation dans les villes entre les véhicules motorisés, les vélos et les piétons n'est pas toujours une grande réussite, loin de là. Et si chacun se croit souvent dans son bon droit, l'apprentissage du Code de la route demeure aujourd'hui le meilleur moyen de respecter les règles et donc de respecter les autres.

Pour s'adapter aux nouvelles mobilités, le Code de la route a évolué ces dernières années. De nouveaux panneaux de signalisation ont vu le jour afin de réglementer davantage la circulation des véhicules légers mais aussi les protéger. C'est le cas du panneau B53, représenté par un grand carré bleu à l'intérieur duquel figurent une voiture, un vélo et un piéton ainsi que dans le coin en bas à droite un petit rond blanc avec écrit 20 à l'intérieur. Il est barré dans la diagonale par une large bande rouge qui passe sur le cycliste et le piéton. Cela fait beaucoup d'informations et de multiples possibilités d'interprétations, mais ce panneau n'a pourtant qu'une seule explication.

Pour commencer, à qui s'adresse-t-il ? Du fait de la présence sur la plaque d'un mini panneau de limitation de vitesse, la réponse la plus fréquente est que ce panneau oblige les automobilistes à rouler à moins de 20 kilomètres/heure pour la sécurité des cyclistes et des piétons. Il y a un peu de vrai mais c'est très incomplet. Ce panneau concerne en fait aussi bien les cyclistes et les piétons que les automobilistes. Il s'agit d'un panneau de zone de rencontres en agglomération, ces espaces instaurés en France suite au décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 qui ont pour objectif de permettre à tout le monde de partager la chaussée. Tous les usagers ont donc le droit de circuler sur la chaussée, avec toutefois priorité absolue donnée aux piétons, et la limitation de vitesse y est fixée à 20 km/h pour tous les types de véhicules (voitures, taxis, bus, vélos...)

Pour ce qui est de la bande rouge qui barre le panneau, c'est simplement pour signifier qu'il s'agit d'une fin de zone de rencontres, et que des règles plus classiques du Code de la route reprennent leur droit une fois en dehors du périmètre. La plupart de ces zones de rencontres ont été créées dans les centres-villes, le plus souvent dans des centres historiques, ou dans des lieux avec une forte affluence de piétons. Elles doivent permettre aux usagers de la route de cohabiter en toute sécurité. Encore faut-il savoir qu'elles existent et connaître la signification du panneau qui les signalent.

Surtout que le non-respect des règles qui régissent les zones de rencontres peuvent déboucher sur de très lourdes sanctions. En cas de dépassement de la vitesse autorisée, automobilistes et cyclistes encourent les sanctions habituelles, allant de 68 à...3 750 euros selon la vitesse retenue ainsi que la perte d'un ou plusieurs points sur le permis de conduire. En ce qui concerne le non-respect de la priorité à un piéton, l'infraction entraîne le retrait de 6 points sur le permis et une amende de 135 euros.