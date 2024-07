Trop de conducteurs ne comprennent pas ce voyant, il signale pourtant un ennui majeur

Il ne faut pas attendre avant d'emmener votre voiture au garage lorsque ce voyant orange s'allume sur le tableau de bord.

Période estivale oblige, des millions d'automobilistes vont bientôt prendre la route pour les grands départs en vacances des mois de juillet et août. Et comme chaque année, certaines voitures tomberont en panne sur le bord d'une autoroute, incapables d'avaler plusieurs centaines de kilomètres sur un bitume brûlant (tout du moins en temps normal…). Si vous ne souhaitez pas connaître ce genre de galère, il est important de faire entretenir régulièrement votre véhicule, surtout avant un long trajet. Plus vous repousserez le passage au garage plus le risque sera grand de voir votre tableau de bord clignoter comme une guirlande de Noël quelque part entre Paris et Marseille ou entre Lille et Biarritz.

C'est sur cet écran situé derrière le volant qu'apparaissent les voyants qui servent à informer le conducteur de l'état de fonctionnement du véhicule, à signaler des anomalies et à fournir des alertes de sécurité. Ils sont plus d'une dizaine à s'afficher, parfois légèrement différents selon les constructeurs, et parmi eux certains sont assez mal connus. C'est par exemple le cas de ce voyant orange en forme de rond entouré de chaque côté par trois petits tirets. Il peut s'allumer soudainement sur le tableau de bord de votre voiture. Qu'est-ce que cela signifie ?

© stock.adobe.com

Ce petit symbole inhabituel est la marque du voyant de plaquettes de frein. Il s'illumine lorsque celles-ci sont usées et nécessitent d'être changées. Les plaquettes entrent en contact avec les disques de frein à chaque fois que le conducteur appuie sur la pédale de frein. La friction générée par le contact entre les plaquettes et les disques convertit l'énergie cinétique du véhicule en chaleur, ralentissant ainsi la rotation des roues et, par conséquent, le véhicule. Certains constructeurs automobiles ont placé des capteurs directement sur les freins pour mesurer l'épaisseur des plaquettes. Et lorsqu'il reste moins de 15% d'épaisseur (entre 12 et 18mm lorsqu'elles sont neuves), le voyant de plaquettes de frein s'allume pour prévenir le conducteur.

Il est crucial d'agir assez vite une fois que le voyant s'est allumé. Des plaquettes de frein usées ou défectueuses peuvent sensiblement réduire l'efficacité du freinage, augmentant ainsi les distances d'arrêt et donc le risque d'accidents. Si votre véhicule ne possède pas de voyant de plaquettes de frein, il est possible de détecter leur usure rien qu'en tendant l'oreille. Si vous entendez un sifflement à chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, cela signifie qu'il est grand temps de changer les plaquettes. Un garagiste vous demandera normalement entre 100 et 200 euros pour les remplacer par des neuves. La sécurité, surtout avant de prendre la route pendant plusieurs heures, est à ce prix.