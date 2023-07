Cette méthode pas chère pour nettoyer les phares de voitures fonctionne vraiment

Pas la peine de toujours passer sa voiture aux rouleaux ni même au jet d'eau pour lui refaire une beauté. Une astuce économique pour nettoyer ses phares a déjà fait ses preuves.

Tous les automobilistes le savent : l'entretien d'une voiture coûte cher. Alors, quand on peut faire certaines petites réparations soi-même plutôt que de l'emmener au garage, ou simplement la nettoyer pour ceux qui ne se sentent pas de mettre les mains dans le cambouis, il ne faut surtout pas hésiter. Il n'y a pas de petites économies, et cela s'applique très bien à la voiture. D'après plusieurs études, le budget annuel pour entretenir son véhicule en France varie entre 800 et 1 600 euros, selon les modèles et l'usage qui en est fait. Des dépenses qui peuvent vite peser sur le budget d'un ménage, encore plus s'il possède plusieurs voitures !

Si vous avez le réflexe d'aller à la première station de nettoyage dès lors que votre auto est sale, vous pouvez assurément faire des économies. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les phares d'une voiture sont très salissants. Poussières, traces de pluie, boue, insectes…le plastique qui protège le système lumineux – plus résistant aux chocs et moins coûteux que le verre -, a vite fait de se recouvrir d'une couche opaque. Cela ne saute pas directement aux yeux, mais des phares sales éclairent sensiblement moins bien la route, d'où l'intérêt de les nettoyer assez régulièrement.

Efficace contre la saleté mais aussi pour estomper les rayures !

Comment faire pour leur rendre leur plus bel éclat sans se ruiner ? Il existe une méthode simple, rapide et à la portée de tous pour offrir une deuxième jeunesse aux phares de votre voiture. Pour cela, il suffit de se munir d'un peu d'eau, d'un chiffon et d'un...tube de dentifrice ! Et oui, le dentifrice – surtout celui destiné au blanchiment des dents -, a aussi des vertus pour nettoyer les phares. Pour procéder, il convient de leur appliquer une dose de dentifrice et de frotter de façon circulaire avec un chiffon. La couche de saletés disparaîtra dans un premier temps, puis les petites particules abrasives du dentifrice vont permettre d'estomper les rayures qui ternissent vos phares.

Une fois bien nettoyés, il faut les rincer avec de l'eau claire puis les sécher avec un chiffon doux (surtout pas pelucheux !). Cinq minutes suffisent pour rendre toute sa brillance à un phare. En plus d'économiser un billet – il faut compter en moyenne 10 euros pour un nettoyage aux rouleaux pour un résultat pas toujours optimal - vous y passerez certainement moins de temps que s'il avait fallu vous rendre à la station de lavage. C'est tout bénef !