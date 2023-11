Deux cuillères de ce produit suffisent pour rendre vos sièges de voiture comme neufs

Cette astuce permet de nettoyer avec efficacité les sièges d'une voiture sans dépenser d'argent.

Avoir une voiture nécessite un minimum d'entretien. Et disons-le clairement, cela coûte assez cher. Entre les révisions annuelles, les contrôles techniques et les imprévus mécaniques, le budget automobile peut rapidement grimper. Mais il ne faut pas négliger un aspect essentiel de l'entretien : la propreté. Non seulement un véhicule propre est plus agréable à conduire, mais cela contribue également à prolonger sa durée de vie en évitant l'accumulation de saletés qui peuvent accélérer son vieillissement. Et puis il y a l'intérieur de la voiture. La partie la plus pénible à nettoyer, si bien qu'elle est assez souvent délaissée. Au point parfois de ne pas trop donner envie d'entrer pour s'y asseoir...

L'une des parties les plus délicates à nettoyer dans une voiture est l'intérieur, en particulier les sièges. Ils sont sujets aux taches, surtout si vous avez des enfants ou des animaux domestiques. Les tissus des sièges se salissent facilement, mais contrairement aux vêtements, on ne peut pas les mettre simplement dans la machine à laver ! Heureusement, il existe une astuce simple et peu coûteuse pour nettoyer efficacement les sièges de voiture.

Pour réaliser ce nettoyage maison, vous aurez besoin d'un bol, d'un chiffon en microfibres, d'une bouteille de liquide vaisselle et d'un couvercle de casserole. Voici les étapes à suivre :

Versez de l'eau tiède dans le bol.

Ajoutez-y deux à trois cuillères à soupe de liquide vaisselle puis mélangez le tout.

Trempez votre chiffon en microfibres dans le bol puis enroulez-le autour d'un couvercle de casserole.

Frottez les sièges et la banquette à l'aide du couvercle recouvert du chiffon puis uniquement avec le chiffon imbibé d'eau et de produit vaisselle pour les parties les moins accessibles.

Rincez les sièges et la banquette en suivant le même procédé mais avec un chiffon trempé uniquement dans de l'eau claire.



En quelques minutes, grâce notamment aux vertus dégraissantes du liquide vaisselle, les tissus de vos sièges de voiture seront débarrassés de toutes leurs tâches. Et les mauvaises odeurs, parfois persistantes dans l'habitacle, laisseront place à un air parfumé beaucoup plus agréable à respirer. Le tout sans avoir eu à dépenser d'argent, les quelques cuillères de produit vaisselle utilisées pour ce nettoyage ne coûtant pas plus que quelques dizaines de centimes d'euros, loin des tarifs déboursés lors d'un grand nettoyage en centre auto.

N'oubliez pas, nettoyer efficacement ses sièges auto n'est pas qu'une affaire de propreté ou de confort, ils peuvent aussi faire une grande différence au moment de la revente de votre voiture en donnant l'image d'un véhicule soigné, bien entretenu et en bon état. De quoi augmenter sa valeur et sa cote sur le marché de l'occasion... Ce sera donc là aussi l'occasion de gagner de précieux euros.