De nombreux automobilistes roulent avec une voiture mal nettoyée, le montant de l'amende est salé

Voici pourquoi il ne faut surtout pas négliger le nettoyage de tous les éléments sur une voiture.

L'achat d'une voiture constitue souvent un gros investissement. Malheureusement, une voiture perd très vite de sa valeur. En moyenne 30 % de son prix d'achat dès la première année. Voilà pourquoi il est conseillé de bien l'entretenir pour minimiser sa décote au fil du temps. Le fait de la nettoyer régulièrement – il est conseillé de le faire une fois tous les mois – participe à son bon entretien. La saleté, que ce soit la boue, la poussière, les insectes ou encore les excréments d'oiseaux, endommage la peinture et la carrosserie de nos véhicules. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut régulièrement nettoyer sa voiture. C'est aussi parce que le Code de la route l'exige.

Et oui, conduire un véhicule sale est passible d'une amende à partir du moment où cela a un impact sur la sécurité. Cela ne concerne pas seulement le pare-brise ou les phares pour lesquels il y a une obligation de propreté pour une question évidente de bonne visibilité. Deux autres éléments de votre véhicule doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier pour ne pas risquer de vous faire arrêter par les forces de l'ordre. On n'y pense pas souvent, mais des plaques d'immatriculation recouvertes de saleté peuvent également faire l'objet de contraventions en cas de contrôle de police ou de gendarmerie. C'est d'ailleurs l'hiver, quand le temps est le plus mauvais, que les PV se multiplient pour ce motif pas toujours connu des automobilistes.

La loi stipule qu'une plaque d'immatriculation illisible, ou en partie illisible, constitue une infraction parce que le véhicule n'est plus identifiable et donc le conducteur non plus. Dans les faits, rouler avec des plaques dont on ne peut pas distinguer les chiffres et les lettres revient à rouler sans plaques. Même si ce n'est pas le cas, les forces de l'ordre pourraient par exemple vous reprocher de ne pas nettoyer vos plaques volontairement afin de ne pas vous faire identifier par les radars de vitesse. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que l'amende est particulièrement salée, à hauteur de 135 euros, et elle grimper jusque 375 euros si vous dépassez les délais de paiement.

Pour être sûr de rester en règles, mieux vaut garder ses plaques d'immatriculation propres. Il existe différents moyens assez simples pour les nettoyer à moindre frais. L'une des méthodes les plus utilisées est de frotter les plaques avec un savon doux avant de les rincer avec de l'eau claire puis de les sécher avec un chiffon propre. En quelques minutes, ces deux éléments positionnés sur le pare-chocs avant et arrière retrouvent tout leur éclat.