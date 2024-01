Au restaurant, ils sont accusés d'être de "mauvais parents". Le patron s'est vengé avec une punition

Le patron d'un restaurant en a visiblement eu assez des enfants de ce groupe et a pris des sanctions.

Faudra-t-il prochainement payer plus cher si vous vous rendez au restaurant en famille ? Non ce n'est pas une blague mais bien une question très sérieuse posée aux Etats-Unis après une expérience vécue dans un restaurant réputé du sud du pays, en Géorgie. Tout a commencé par un témoignage, celui d'un homme originaire de Floride qui a décrit son expérience au Toccoa Riverside Restaurant comme un "cauchemar". Ce qui a commencé comme un repas en famille et entre amis s'est transformé en une controverse virale sur les réseaux sociaux, entraînant de nombreux commentaires.

Le restaurant, décrit comme un chalet avec une terrasse donnant sur la rivière, a une réputation généralement positive. Le père de famille et son groupe, composé de cinq familles et de onze enfants âgés de moins de huit ans, ont ainsi été surpris lorsqu'on leur a annoncé qu'ils devraient payer une amende sur leur addition pour "mauvaise parentalité". Cette politique, apparemment en place depuis la pandémie, visait les adultes incapables de contrôler leurs enfants.

L'homme a d'abord à une blague, une impression partagée par d'autres clients qui ont exprimé leur mécontentement sur Internet d'être taxés de "mauvais parents". Cette amende, sorte de surtaxe, était à un montant fixe de 50 dollars (soit plus de 45 euros), et était indiquée en petits caractères en bas du menu, ont précisé plusieurs clients.

Cette politique de surtaxe a provoqué une vive réaction. D'autres parents également touchés par cette sorte d'amende ont défendu le comportement de leurs enfants, affirmant qu'ils étaient calmes ou occupés par leurs tablettes. D'autres ont rapporté des expériences négatives, telles que des réprimandes publiques pour avoir bercé un bébé en public ou reçu le conseil d'aller dîner chez Burger King au lieu de se rendre dans de tels établissements plus calmes.

La décision du restaurant a suscité un débat passionné dans la région puis à l'échelle du pays. Certains internautes ont applaudi l'initiative, arguant que trop souvent les parents ne maîtrisent pas leurs enfants, gâchant l'expérience des autres clients. D'autres ont critiqué la démarche, la jugeant trop sévère et allant à l'encontre de l'hospitalité traditionnelle du Sud des États-Unis.

Le propriétaire, pour sa part, a expliqué que cette surtaxe était davantage un avertissement qu'une pratique courante. Il a souligné qu'il ne l'avait jamais réellement appliquée, visant plutôt à encourager les parents à être plus attentifs. Cela dit, la politique a clairement indiqué une ligne de conduite que le restaurant souhaite voir respecter dorénavant.

Cette histoire reflète la tension croissante autour du comportement des enfants dans les espaces publics et la manière dont les entreprises réagissent. Alors que certains applaudissent une approche plus stricte, d'autres appellent à plus de tolérance et de compréhension pour les familles avec enfants.