Ce jus de fruits est la solution miracle pour enlever toutes les traces sales du pare-brise

Ce fruit est un excellent produit naturel pour nettoyer efficacement le pare-brise d'une voiture.

Vous aussi, vous remettez parfois à plus tard certaines tâches ménagères ? Comme celle de laver les vitres de votre salon alors que les reflets du soleil vous rappellent chaque jour qu'elles auraient bien besoin d'un bon nettoyage. Et c'est pire pour la voiture. Il faut dire que c'est encore plus pénible. Il faut souvent le faire dehors pour les nombreux automobilistes qui ne possèdent pas de garage ou de box et cela demande une souplesse extrême pour pouvoir accéder à tous les recoins du pare-brise. Mais, contrairement aux fenêtres d'une maison où cela n'a pas de réelles conséquences, le nettoyage régulier de la principale vitre d'une voiture est indispensable pour assurer au conducteur une bonne visibilité sur la route.

Surtout que le lave-glace, s'il dépanne, n'est pas la solution miracle. Il permet, avec l'aide des essuie-glaces, de retirer la saleté superficielle du pare-brise mais n'enlève pas les traces plus durables. Sans oublier que l'intérieur des surfaces vitrées se salit également, conséquence de la buée qui s'incruste dans l'habitacle lorsqu'il fait humide. Il existe sur le marché de nombreux produits pour nettoyer les vitres. Mais il faut dépenser plusieurs euros dont on peut facilement faire l'économie en composant soi-même une mixture efficace. Avec seulement un fruit et de l'eau, il est possible de concocter en quelques secondes une solution qui débarrassera votre pare-brise de toutes les marques laissées par la poussière, la terre, le sable, la neige, les insectes etc...

Le fruit au cœur de cette recette se mange rarement seul, mais plutôt en accompagnement d'un plat ou pour son jus. On parle là du citron que l'on trouve à longueur d'année sur les étales des supermarchés. Cet agrume, dont la plus grande production s'effectue en Inde, au Mexique et en Argentine, a un pouvoir à la fois dégraissant, détachant et désodorisant. Son jus est ainsi souvent utilisé dans les produits pour laver une grande variété de surfaces et de matériaux. Pour fabriquer le votre de façon artisanale, remplissez un spray d'eau chaude et ajoutez-y du jus de citron pressé. Une fois bien mélangé, il suffit de vaporiser le liquide sur le pare-brise de la voiture et de le frotter en faisant des petits cercles avec un chiffon microfibre. Même pas besoin de rincer mais seulement de repasser dessus avec un autre chiffon, sec cette fois-ci.

Le résultat est bluffant tant la vitre retrouve tout son éclat. Cerise sur le gâteau, le citron apporte une odeur de fraîcheur dans la voiture. Et si jamais des traces réapparaissent rapidement sur le pare-brise de votre voiture, on ne saurait que trop vous conseiller de vérifier l'état du caoutchouc de vos balais d'essuie-glaces. Eux aussi doivent être nettoyés régulièrement, au risque de laisser des traces sur la vitre à chaque fois qu'ils sont actionnés.