Méfiez-vous de ces escroqueries sur les autoroutes françaises et espagnoles

Chaque année, la police française met en garde les automobilistes qui empruntent l'autoroute contre les voleurs qui utilisent des stratagèmes pour dépouiller les vacanciers imprudents ou leur extorquer de l'argent.

L'astuce la plus courante consiste pour les voleurs à faire signe aux vacanciers sur l'autoroute qu'il y a un problème avec leur voiture. Ils le font souvent juste devant un parking d'autoroute ou une station-service. Les victimes s'arrêtent donc le plus rapidement possible, sur le parking proche où les voleurs se tiennent prêts. Dès que l'automobiliste sort de son véhicule, il se fait voler des objets de valeur.

L'arnaque à l'italienne

Autre arnaque pour laquelle on vous met en garde en France, c'est ce qu'on appelle communément "l'arnaque à l'italienne". Les voleurs dégonflent un pneu d'une voiture laissée sans surveillance sur le parking. Ensuite, ils attendent que le conducteur revienne. Ce dernier cherche généralement dans le coffre de la voiture une roue de secours ou un kit de réparation.

Les voleurs profitent du fait que les victimes oublient que la voiture n'est pas verrouillée, ils sautent vite dedans pour voler des objets de valeur comme un téléphone, des lunettes de soleil, un portefeuille ou des bagages. Ils profitent du manque de vigilance de leur victime lorsqu'elle va chercher de l'aide ou ne fait pas attention en changeant le pneu. On ne sait pas si cette arnaque a été baptisée "à l'italienne" parce que ce sont surtout les Italiens qui s'y sont spécialisés. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel de verrouiller la voiture en cas de crevaison et de cacher tous les objets de valeur ou de les placer dans une boîte à gants verrouillable.

L'arnaque à l'irlandaise

Il y a deux ans, la police française a déjà averti de ce que l'on appelle "l'arnaque à l'irlandaise". Ici, les vacanciers sont abordés sur le parking par un homme ou une femme au regard hagard qui, dans un anglais parfait, explique qu'il ou elle et sa famille ont été dépouillés par des voleurs sans scrupules. Du coup, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays et vous demandent si vous pouvez leur prêter de l'argent. Bien sûr, les victimes ne revoient jamais l'argent prêté.

Une autre technique consiste à demander si vous pouvez faire un paiement par carte bancaire ou crédit pour eux parce qu'ils n'ont que de l'argent liquide et leur carte de crédit n'est pas acceptée. N'acceptez jamais une telle transaction, car vous serez payé avec de faux billets.

Attention aux détecteurs Bluetooth

Selon la police, pour éviter les cambriolages ciblés, il est essentiel d'éteindre complètement les ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres lors du stationnement de la voiture, par exemple sur une aire de repos. Comme ces appareils sont souvent en veille, les voleurs peuvent, à l'aide de détecteurs WiFi et Bluetooth, repérer précisément où ils sont et savoir quelle vitre de voiture ils doivent briser.

Œuf sur le pare-brise, mythe ou réalité ?

Une technique de vol qui, pour autant que l'on sache, n'a été utilisée qu'une seule fois aux Pays-Bas, mais qui, selon des vidéos sur Facebook, est également utilisée en Espagne, consiste à jeter un œuf sur le pare-brise de votre voiture. Lorsque vous activez vos essuie-glaces, votre vue est limitée et vous êtes tenté de sortir de votre voiture pour nettoyer la pagaille, ce qui permet à des "aides" de vider votre voiture. Bien que cette technique de vol soit peut-être plus un mythe qu'une réalité, sachez qu'il ne faut pas activer les essuie-glaces si un œuf est lancé sur votre pare-brise, et continuer à conduire jusqu'à ce que vous puissiez vous arrêter en toute sécurité.