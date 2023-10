La voiture électrique la plus vendue en France vous branche ? N'attendez surtout pas l'année prochaine !

Certains modèles électriques d'une marque très prisée en France vont voir leurs prix flamber en 2024.

Si vous voulez acheter une voiture électrique, c'est le moment, surtout si les dernières Tesla vous font de l'oeil ! La baisse des tarifs de la marque de voitures électriques la plus vendue au monde a récemment donné un nouveau coup de boost à ses ventes, y compris en France où le constructeur américain s'est hissé en tête des ventes de véhicules à "énergie verte" en 2023. Pour écouler ses modèles à grande échelle, Tesla bénéficie toujours de la prime de l'État français allouée aux acheteurs de véhicules électriques. Mais en 2024, cela va changer !

A l'étude depuis plusieurs mois, les changements de règles du bonus écologique prendront effet à partir du 1er janvier prochain. Le gouvernement a décidé de durcir les critères pour restreindre la liste es véhicules bénéficiaires des aides de l'État. Le bonus écologique sera ainsi bientôt soumis à un "score environnemental" que chaque voiture devra atteindre – on parle de 60 points sur 80 – pour rester éligible. L'impact environnemental sera calculé de façon beaucoup plus globale qu'actuellement, avec notamment la prise en compte des matériaux utilisés pour la fabrication du véhicule, de l'assemblage, de son transport et même de sa batterie.

Pour le gouvernement, l'objectif est, in fine, de favoriser l'achat de véhicules fabriqués en Europe et plus particulièrement en France. Une forme de protectionnisme qui n'en a pas le nom et qui, au nom de la nouvelle lubie de décarboner nos routes coûte que coûte, vise surtout à contrer l'offensive des constructeurs asiatiques, particulièrement chinois, sur le marché européen. Partant de là, certaines marques ont du souci à se faire. C'est évidemment le cas de Tesla dont une grande partie des voitures sont produites en Chine, dans la Gigafactory de Shanghai. Comme toutes les marques chinoises qui ont le vent en poupe (BYD, Aiways, Leapmotor, Geely…), Tesla a de très grandes chances d'être exclue des constructeurs éligibles au bonus écologique.

Cela n'empêchera pas la firme d'Elon Musk de déposer à partir d'octobre un dossier de candidature, lesquels seront tous étudiés sous deux mois. Le 15 décembre, la liste des véhicules bénéficiaires du nouveau bonus écologique sera rendue public. Aujourd'hui modèle électrique le plus vendu en France, la Tesla Model Y est actuellement accessible à partir de 38 990 euros grâce au bonus écologique. Mais dans un petit peu plus de trois mois, il faudra sans doute allonger 7 000 euros supplémentaires pour se la procurer. Si l'achat d'une Tesla était en projet, le moment est venu de transformer l'essai.