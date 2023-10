De graves problèmes de moteurs sur des centaines de milliers de voitures ? Voici les modèles concernés

Des centaines de milliers de voitures des groupes Stellantis et Renault sont visées par des défauts de conception sur leurs moteurs.

Si vous avez dernièrement connu des problèmes mécaniques sur votre Renault, Peugeot, Citroën, Dacia, Opel ou même Nissan, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul(e). Depuis 2012 et le lancement des moteurs 1.2 litre PureTech chez Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel…) et le 1.2 litre TCe au sein du groupe Renault, des centaines de milliers de voitures ont été recensées avec des défauts de conception suspectés. Dans les deux cas, de très nombreux automobilistes ont expérimenté à leurs dépens une usure prématurée de la courroie de distribution, une surconsommation d'huile, des problèmes de freinage et, pour certains, une casse moteur.

Parmi les usagers, certains ne comptent plus les passages au garage et les dépenses en réparation. Avec pour la plupart d'entre eux des réponses insatisfaisantes de la part des constructeurs qui leur rappellent souvent que ''le respect de l'intervalle d'entretien de l'huile et l'utilisation de l'huile adéquate sont essentiels pour préserver l'état de la courroie de distribution.'' Pièce mécanique essentielle, la courroie de distribution quand elle est défectueuse peut entraîner des pannes graves, pouvant aller jusqu'à la casse du moteur. Chez Stellantis, plusieurs vagues de rappels de véhicules ont déjà eu lieu. En novembre 2020, le groupe a effectué un premier gigantesque rappel. Il concernait 500 000 modèles produits entre 2013 et 2017. En décembre 2022, il en effectuait un nouveau pour de nombreux modèles produits après 2017.

Le groupe Renault, pour sa part, est actuellement visé par une plainte collective. Bien qu'une communication forcée d'un certain nombre d'éléments lui a été ordonnée par la juge des référés du tribunal de Versailles (Yvelines) en mars 2023, le groupe ne s'y est jamais plié et a fait appel de la décision. Un appel qui sera examiné le 29 novembre prochain. Aujourd'hui, les clients mécontents des deux principaux groupes automobiles en France ont décidé de s'unir pour réclamer réparation. En attendant le verdict de procédures en cours et à venir, certainement longues, nous vous livrons ci-dessous la liste de tous les modèles équipés de ces fameux moteurs 1.2 litre PureTech ou 1.2 litre TCe pouvant potentiellement être touchés par ce problème.

Moteur 1.2 litre PureTech (Groupe Stellantis)

Peugeot 308 II et III

Peugeot 508 I et II

Peugeot 2008 I et II

Peugeot 3008 I et II

Peugeot 5008 I et II

Peugeot Rifter

Peugeot Partner II et III

Citroën C3 II et III

Citroën C4 I et II

Citroën C4 Space Tourer

Citroën C4 Picasso II

Citroën C4 Cactus

Citroën Berlingo II et III

DS3 Crossback

DS4

DS7 Crossback

Opel Mokka

Opel Crossland et Crossland X

Opel Grandland et Grandland X

Moteur 1.2 TCe (Groupe Renault)

Renault Clio IV

Renault Mégane III et IV

Renault Scénic III

Renault Grand Scénic III et IV

Renault Captur I

Renault Kadjar

Renault Kangoo II

Dacia Duster I et II

Dacia Dokker

Dacia Lodgy

Nissan Qashqai II

Nissan Pulsar

Si vous possédez l'un de ces modèles de voitures, et même si vous n'avez jusqu'alors jamais connu de problèmes mécaniques, nous ne saurons que trop vous conseiller de vous renseigner auprès de votre garagiste et éventuellement de faire examiner votre véhicule. Et si vous souhaitez vous rapprocher des propriétaires des marques concernées par ce Motorgate, il existe plusieurs groupes d'automobilistes en colère, comme celui intitulé "Casse moteur Renault/Nissan" sur le réseau social Facebook.