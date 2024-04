Vacances scolaires et soleil : ces trois autoroutes vont être prises d'assaut ce week-end

Entre les vacances scolaires et la météo printanière, le week-end prochain s'annonce particulièrement chargé sur les routes. Plusieurs autoroutes seront concernées.

Il va y avoir du monde sur les routes le week-end des 13 et 14 avril. Les enfants des académies de Paris, Créteil, Montpellier, Toulouse et Versailles, en vacances de Pâques depuis le 5 avril au soir, seront rejoints à la fin de la semaine par ceux de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. L'occasion pour de nombreuses familles de partir se mettre au vert quelques jours, à la mer ou à la campagne, et faire une petite pause avant la dernière ligne droite vers les vacances d'été.

En plus de réunir les zones A et C, ce week-end s'annonce ensoleillé sur l'ensemble de la France, notamment lors de la journée de samedi. Du soleil mais également des températures très clémentes, bien au-dessus des 20 degrés quasiment partout. Ces prévisions printanières pourraient bien pousser beaucoup de monde à sortir et à se déplacer. Tous les ingrédients sont réunis pour que les conditions de circulation soient particulièrement difficiles à l'occasion de ce deuxième week-end du mois.

Bison Futé prévoit de l'orange samedi en Ile de France et plusieurs grands axes seront concernés par cette augmentation du trafic. Il s'agit des autoroutes A6, celle reliant Paris et Lyon, A10, entre la capitale et Bordeaux, et A13, communément appelée autoroute de Normandie faisant la jonction entre Paris et Caen. Les premières difficultés apparaîtront le vendredi 12 avril au départ de l'Île-de-France dès la fin de matinée "en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur les axes convergeant vers ces autoroutes", précise Bison Futé dans un communiqué. Le trafic s'intensifiera l'après-midi, notamment avec la conjugaison des départs en vacances et des trajets travail-domicile autour de Paris.

S'il est recommandé aux automobilistes de quitter ou traverser la région parisienne avant midi le vendredi, il faudra beaucoup plus anticiper son coup le samedi 13 avril. Les premiers pics de circulation devraient se manifester dès le début de matinée (avant 8h), toujours sur ces trois grandes autoroutes très prisées par les Franciliens. Les temps de trajets pourraient s'allonger sensiblement pour ceux qui prendront leur voiture ce week-end. Comme un premier avant-goût des prochains ponts du mois de mai déjà classés rouges, voire noirs pour la journée du dimanche 12 mai.