Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3, Dacia Sandero… Pourquoi tous ces modèles vont coûter plus cher

Entré en vigueur le 1er mars, ce nouveau règlement n'épargne pas les voitures les plus appréciées des Français.

Si vous avez prévu d'acheter une voiture neuve au cours de l'année, sachez qu'il aurait mieux valu passer commande avant la fin du mois de février. L'application depuis le 1er mars du nouveau barème du malus écologique 2025 va alourdir la facture de très nombreux modèles et possiblement de celui sur lequel vous lorgniez. La faute à un durcissement de cette taxe qui pénalise les véhicules qui rejettent le plus de dioxyde de carbone. En 2024, si votre auto émettait moins de 118 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre alors elle échappait au malus CO2. Mais dans le nouveau barème, appliqué depuis quelques jours, le seuil de déclenchement de ce malus a été abaissé à 113 grammes.

Résultat : un plus grand nombre de voitures neuves vont coûter plus cher à l'achat, étant donné que le malus est facturé à l'acheteur lors de la première immatriculation. Selon une étude réalisée par AAA Data, relayée par l'hebdomadaire Auto-Plus, 53 % des voitures sortant de l'usine seraient désormais concernées par le malus CO2 contre 44% l'an dernier. Une hausse significative qui se répercute sur de nombreux modèles, y compris les plus populaires.

Prenons l'exemple de la Renault Clio, voiture la plus vendue en France en 2024. Son acheteur devait payer en moyenne une taxe de 42 euros l'année dernière. En appliquant la nouvelle grille, la pénalité va s'élever à 103 euros, toujours selon les chiffres fournis par AAA Data. L'augmentation n'est peut-être "que" de 61 euros sur la facture totale mais il s'agit d'une hausse de 145% ! Et la citadine vedette de la marque au losange est loin d'être la seule à faire les frais de ce barème plus strict.

Chez Peugeot, la 208 voit son malus augmenter de 171%, passant en moyenne de 34 à...92 euros ! Autres modèles très prisés des Français, essentiellement parce qu'ils restent abordables, la Citroën C3 et la Dacia Sandero ne sont pas épargnées. La taxe augmente de 120 euros pour la petite roumaine et de 173 pour la citadine de la marque aux chevrons. Si l'on cumule la "taxe CO2" et le malus au poids – effectif à partir de 1 600 kilos pour un véhicule thermique et de 1 800 kilos sur les hybrides rechargeables eux aussi ciblés depuis le 1er janvier – 61% des voitures neuves seraient soumises à un malus en 2025. Elles étaient 45% l'année dernière.

Bien sûr, certains modèles, plus polluants et plus lourds, sont davantage pénalisés par cette nouvelle mouture du malus. Celui de l'Alpine A110, par exemple, augmente de 1 197 euros, pour se fixer à plus de 4 400 euros. La taxe d'une BMW X5 explose littéralement, passant de 2 584 à 16 480 euros ! L'acheteur d'une nouvelle Porsche 911 devra lui ajouter 10 000 euros de plus de malus au moment de faire son chèque, ce qui porte à 70 000 euros la pénalité infligée à la prestigieuse voiture de sport.

Il n'en reste pas moins que pour l'automobiliste lambda, l'achat d'un véhicule neuf de gamme moyenne va lui revenir plus cher en 2025, de plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Sauf s'il se tourne vers l'électrique – une motorisation non soumise au malus – mais encore faut-il en avoir les moyens…