Code de la route : ces questions piègent de nombreux automobilistes, et vous ?

L'émission "Permis de conduire : Le grand test" fait son retour ce mardi 30 septembre sur M6. Testez votre savoir en répondant à ces questions qui seront posées au cours de la soirée.

Préparez-vous à réviser votre Code de la route ! L'émission "Permis de conduire : Le grand test", diffusée sur M6, est l'occasion pour les apprentis conducteurs mais aussi tous les automobilistes de tester leurs connaissances du Code de la route. Durant la soirée, animée par Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy, lesquels seront entourés de quelques personnalités, 200 candidats devront répondre à de nombreuses questions issues du véritable examen national du Code de la route.

Les téléspectateurs, donc possiblement vous, pourront également jouer via l'application M6+ et comparer leurs scores avec ceux des candidats en plateau. Sans avoir à attendre le 30 septembre, vous pouvez déjà tester votre savoir en répondant à ces questions qui seront posées dans le cadre de l'émission et que M6 nous a transmis avant la diffusion. A vous de jouer ! Le quiz est disponible ci-dessous et permet aussi de retrouver les explications des réponses.

A noter que des statistiques nationales seront également communiquées pendant l'émission pour pouvoir se situer par rapport à la France entière. L'examen national théorique du permis de conduire, dit examen du Code de la route, a largement évolué avec les années. En 2023, de nouvelles thématiques ont ainsi été ajoutées au corpus de questions.

"Nous avons pris en compte l'essor des nouvelles mobilités avec l'intégration de nouveaux types de questions dans lesquelles le candidat doit analyser les situations du point de vue d'un autre usager (trottinette, piéton, motard, cycliste…)", expliquait alors Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Le taux de réussite à l'examen du Code de la route oscille entre 50 et 55% ces dernières années.