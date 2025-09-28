Des gelées précoces et même de la neige... La météo d'octobre à Noël se précise, attention aux gouttes froides

Les premières prévisions pour la météo de l'automne, d'octobre, novembre et décembre, sont tombées. Elle s'annonce douce, mais avec des phénomènes de "goutte froide" et de "basse couche".

L'automne a commencé et il n'y est pas allé de main morte. La fraicheur et la pluie sont au rendez-vous pour cette fin septembre. Pour la semaine qui lancera le mois d'octobre, le temps devrait s'améliorer avec des températures qui se rapprocheront progressivement des normales de saison, malgré quelques perturbations sur la façade est du pays.

Dès le 1er octobre, le soleil devrait faire son retour sur une majeure partie du territoire. Les conditions anticycloniques devraient s'affirmer la semaine suivante par le sud et le temps serait faiblement perturbé au nord, alternant entre passages pluvieux et éclaircies. Un temps calme et stable est attendu pour la mi-octobre, seul le nord-ouest pourrait conserver un temps un peu perturbé. Les températures pourraient grimper avec un flux général orienté au sud-ouest, devenant douces pour la saison.

© La Chaine météo

Sur le mois, la tendance est à un déficit pluviométrique (-20%) selon La Chaine météo, avec la domination d'un régime anticyclonique. Des contrastes régionaux restent possibles et la surveillance est de mise sur de potentiels épisodes orageux près de la Méditerranée. Des gouttes froides circulant vers les Alpes peuvent donner de la neige en montagne. Un flux dominant de secteur nord-est pourrait aussi "provoquer les premières gelées de façon un peu précoce".

Cette tendance météo pourrait se confirmer en novembre. Les températures pourraient être en moyenne entre +0,5 et 1°C au-dessus des normales de saison. Des phénomènes de "basse couche" sont cependant localement possibles avec du brouillard, des nuages bas et du froid. Les précipitations devraient être modérées, sauf en fin de mois avec le possible retour d'un flux océanique plus humide, surtout sur l'ouest du pays.

Le mois de décembre serait pour sa part touché par une anomalie douce de l'ordre de +1°C. Faut-il s'attendre à un Noël au balcon ? Rien n'est moins sûr. Une reprise des perturbations est attendue, entrainant un excédent pluviométrique de 10% sur le mois, notamment sur la côte atlantique et la moitié nord.

"Trimestre marqué par une douceur dominante et une pluviométrie souvent insuffisante, confirmant la tendance observée lors de nombreux automnes récents, avec seulement un léger répit plus humide possible en décembre", résume La Chaine Météo. Au vu du délai, ces prévisions restent évidemment à confirmer dans les prochaines semaines.