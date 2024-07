La vitre arrière des voitures va disparaître, voici par quoi elle va être remplacée

Un SUV arrive déjà sur nos routes et il n'a pas de lunette arrière !

L'innovation dans le monde automobile n'a (presque) pas de limites. Chaque constructeur tente de se démarquer et surtout de ne pas rater la prochaine révolution. Après la voiture autonome, vite passée de mode, l'énergie s'est concentrée sur les aides à la conduite, l'ambiance de conduite et à bord, l'efficience ou l'autonomie électrique des voitures hybrides et électriques. Avec l'essor du numérique embarqué, on a vu aussi apparaître en quelques années les caméras de recul ou les caméras pour remplacer les rétroviseurs extérieurs sur des modèles hauts de gamme.

Audi en a notamment fait l'expérience sur ses derniers modèles électriques. Une autre firme se démarque, Polestar la branche premium électrique de Volvo. La Polestar 4, le dernier modèle de la marque suédoise, arrive sur nos routes cette année avec une évolution vite visible : ce SUV coupé n'a pas de vitre à l'arrière. La fameuse "lunette arrière" a purement et simplement disparu ! Au lieu de cela, une caméra numérique installée sur le toit assure la visibilité arrière.

Cette innovation n'est pas uniquement esthétique. La décision de retirer la lunette arrière découle de la configuration coupé du Polestar 4, qui limite naturellement la visibilité arrière. Les ingénieurs de Polestar ont conclu que la petite fenêtre arrière traditionnelle d'un SUV coupé n'apportait qu'une visibilité réduite tout en compromettant l'espace et la praticité. En réponse, ils ont opté pour une caméra de 2,5 mégapixels, protégée contre les éléments et intégrée sans nuire à l'aérodynamisme du véhicule. Cette caméra transmet des images en temps réel à un écran LCD haute définition de 8,9 pouces, remplaçant ainsi le rétroviseur intérieur classique.

© Polestar

Peur du sentiment d'enfermement et d'une ambiance sombre à bord ? Les ingénieurs de la marque suédoise pensent régler ce problème par deux ajouts. Le premier est un toit en verre intégral qui s'étend au-delà des sièges arrière. Cette caractéristique crée une atmosphère unique et accueillante pour les passagers. Polestar la combine à un éclairage d'ambiance ajustable inspiré du système solaire selon eux, avec un cycle lumineux qui s'adapte automatiquement aux conditions pour offrir une ambiance apaisante et lumineuse.

Avantage de cette architecture, la suppression de la vitre arrière permet également de maximiser l'espace intérieur. Les sièges arrière sont aussi inclinables électriquement ajoutent une touche de confort supplémentaire. Cette configuration améliore la sensation d'espace et de luminosité, souvent limitée dans les autres SUV coupé. Combiné à d'autres caractéristiques aérodynamiques, la suppression de la vitre arrière contribue à améliorer l'efficacité énergétique et les performances globales du véhicule.

L'adaptation à la caméra arrière et à l'écran numérique devrait toutefois nécessiter un temps d'ajustement pour les conducteurs habitués aux rétroviseurs traditionnels. Polestar l'assure, les avantages offerts par cette technologie sont nombreux : une vision arrière plus large et plus claire, une réduction des éblouissements causés par les phares des autres véhicules et la possibilité de régler la luminosité de l'écran selon les besoins du conducteur. Enfin, en cas de panne, sachez que les rétroviseurs extérieurs, les seuls indispensables pour l'homologation d'un véhicule, sont eux des miroirs bien classiques. En verre donc.