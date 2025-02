C'est le choc 2025 des SUV compacts : Citroën peut-il battre le Dacia Duster avec sa dernière nouveauté ?

Citroën veut frapper fort en 2025. Son nouveau SUV, qui arrive sur le marché à grand renfort de publicité, vise clairement le Dacia Duster et son prix attractif.

Préparez-vous à le voir partout, du moins sur vos écrans avant nos rues et autoroutes. Citroën débute l'année avec le lancement de sa nouvelle version du C3 Aircross dont les publicités commencent à affluer à la télévision. Avec ce nouveau SUV, la marque aux Chevrons s'attaque clairement à un poids lourd du marché : le Dacia Duster.

Le Français arrive dans sa nouvelle version en 2025 et mise sur une refonte complète de son look et des motorisations pour venir titiller son rival roumain, référence du low-cost. Lequel va sortir gagnant de ce match ? Linternaute.com a pu les essayer à quelques mois d'intervalle pour se faire un avis et vous donner quelques points de comparaison.

Commençons par les points forts du C3 Aircross, le nouvel arrivant et outsider sur le marché du SUV au prix très attractif. Métamorphosé, il passe de 4,16 mètres sur sa version précédente à 4,39m et affiche une allure de vrai baroudeur. À bord, l'ambiance monte en gamme et l'habitabilité progresse, notamment grâce à une troisième rangée de sièges en option pour une version 7 places. Sous le capot, trois motorisations dont une inédite 100% électrique et un hybride 48V convaincant. Le bloc essence-électrique séduit par sa douceur et sa sobriété (5,9 l/100 km). Côté équipements, l'instrumentation numérique et l'écran tactile 10,25" font leur apparition. Enfin, le confort général digne d'un segment supérieur fait mouche.

© Citroën/Dacia

Du côté du Dacia Duster, l'atout principal reste son imbattable rapport qualité-prix. S'il conserve son gabarit (4,34 m), son style se veut plus dynamique. Même avec du plastique prédominant, la planche de bord fait peau neuve avec un compteur numérique et un écran tactile 10,1". En conduite, sa direction précise et son poids raisonnable en font un allié aussi bien sur petites routes que sur autoroute. Le Duster se révèle très raisonnable à la pompe avec seulement 5,3 l/100 km enregistrés lors de notre essai en Espagne. Bonus appréciable, l'insonorisation a progressé.

Quels sont les points faibles ? Sur le C3 Aircross, on regrette encore un certain manque de dynamisme et une autonomie limitée sur la version électrique. Quant au SUV Dacia, les performances du moteur hybride en côte demeurent perfectibles, tout comme le freinage délicat à doser.

Verdict ? Le C3 Aircross marque des points précieux en termes de présentation, de confort et de modularité. Des atouts qui justifient selon nous son positionnement tarifaire, avec un prix de 1700€ au-dessus du Duster pour les deux versions hybrides. Mais le SUV roumain n'a pas dit son dernier mot et conserve un rapport prix-prestations toujours aussi redoutable et une montée en gamme perceptible. Le C3 Aircross a sans doute plus de modularité illustré par sa version 7 places mais aussi davantage d'options à sa gamme. Suffisant pour faire trembler le mastodonte Duster qui a séduit de nombreux Français depuis 20 ans ? Le verdict final sera bien sûr celui des ventes avec un premier bilan à suivre à la fin de l'année.