Elle est sans effort : cette technique de compostage évite odeurs et insectes dans la maison 

Cette méthode de compost permet de s'épargner de l'effort et de l'énergie, tout en nourrissant plus rapidement votre sol.

Si vous ne le faites pas encore, il est temps de se mettre au compost. Trier vos biodéchets diminue non seulement l'émission de gaz à effet de serre, mais permet aussi de produire une énergie renouvelable, le biogaz. Mieux encore : le compost remplace avantageusement les engrais de synthèse par des nutriments organiques pour vos sols.

Pleins de choses peuvent nourrir votre compost, que ce soit en été ou en hiver ! Côté cuisine, intégrez les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café, le thé et les infusions, les coquilles d'œufs et de noix (en petite quantité), les restes de repas d'origine végétale (pâtes, riz, légumes, pain), ou encore les produits périmés. Parfait pour vos restes de repas de Noël.

Certains emballages sont aussi acceptés : boîtes de fromage en bois ou en carton non imprimé, papiers absorbants (filtres à café, essuie-tout). Côté jardin, ajoutez fleurs et plantes d'intérieur, tontes de pelouse, feuilles mortes, brindilles, et tout ce qui provient de la taille et de l'abattage des arbres et des haies. N'oubliez pas vos cheveux, poils et plumes !

Vous n'avez plus d'excuse, d'autant plus que, depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est obligatoire en France. Vous n'êtes pas sanction si vous ne le faites pas, mais les collectivités territoriale doivent proposer des solutions adaptés pour tous les foyers (maison individuelle ou appartement) : points de collectes, composteurs partagés ou encore collectes en porte en porte.

© sashkab

Mais, quitte à faire du compost, autant s'en servir pour le jardin. Il existe une méthode qui permet de valoriser vos déchets verts tout en évitant les odeurs ou insectes dans la maison : le compostage en tranchée. L'idée ? Creuser des tranchées près de l'endroit où vous allez cultiver vos plantes. "Au cours des mois suivants, cette matière organique se décomposera lentement, enrichissant le sol, en améliorant sa structure, le préparant ainsi à accueillir les plantes de la saison suivante", explique The Guardian.

Quelques centimètres de profondeur peuvent suffire, mais il faut la recouvrir d'une bâche pour empêcher les animaux de déterrer le compost. Certains conseillent d'aller jusqu'à 60 centimètres de profondeur. Attention, ne creusez pas lorsque le sol est gelé ! Pour pouvoir planter six à douze mois après, broyez votre compost avec un broyeur de végétaux.

Grâce à cette technique, vous n'avez pas à vous soucier de l'équilibre parfait entre matières vertes (riches en azote) et matières brunes (riches en carbone), comme c'est le cas dans un compost stagnant ou en dormance. Essayez tout de même d'incorporer un mélange de ces deux types de matières, mais ne vous souciez plus des proportions strictes.

Comme l'engrais naturelle est directement au sol, vous gagnez de l'énergie et de l'effort, bienvenu pour les jardiniers qui souffrent du mal de dos ou qui préfèrent s'épargner des étapes ! Inutile de surveiller la température ou d'arroser sans cesse, comme dans un composteur classique. Grâce à l'action des petits animaux et micro-organismes, l'action du compost sera beaucoup plus rapide.