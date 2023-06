Marre que vos bananes murissent trop vite ? Voici l'astuce pour éviter qu'elles ne deviennent marrons

Vous préférez manger vos bananes pas trop mûres ? Vous avez acheté un régiment de bananes ? Voici une astuce qui pourrait vous être bien utile pour empêcher que vos bananes ne murissent trop vite et ne noircissent.

La banane est un fruit très plébiscité par les français. Alliant plaisir et santé, ce fruit est très nourrissant et s'emporte facilement partout dans un sac. Mais pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête de les conserver car elles ont tendance à mûrir très rapidement et peuvent noircir très vite, surtout quand il fait chaud. Il est donc tout à fait normal de chercher des astuces simples pour les conserver plus longtemps.

Notre premier conseil est de ne pas les mettre à côté d'autres fruits. Certains fruits comme les pommes, les kiwi, les poires, les pêches, les tomates ou encore les avocats libèrent du gaz éthylène qui accélère la maturation des fruits et des légumes. La meilleure façon de les ranger rentrant des courses est de les enlever de leur sac plastique et de les suspendre à un crochet sur le mur ou au plafond. Cette astuce permet d'améliorer la circulation de l'air autour des fruits, donc de diminuer l'action du gaz éthylène.

Avant de les suspendre, pensez à envelopper les queues des bananes dans du film plastique. Cela va empêcher l'air d'entrer dans le fruit et donc de les faire mûrir trop vite. Les fruits resteront ainsi frais plus longtemps.

Si vous ne souhaitez pas suspendre vos bananes, voici une ultime astuce bien pratique. Placez un bouchon en liège dans votre corbeille de fruit. Il va absorber l'humidité et donc éviter aux fruits de mûrir trop vite. Un autre avantage : son odeur va faire fuir les moucherons.

L'erreur à ne pas faire : ranger ses bananes dans le réfrigérateur alors qu'elles ne sont pas encore mûres. Cela va complètement stopper la maturation. La peau risque de noircir, mais la banane restera verte à l'intérieur. Résultat : une banane immangeable !