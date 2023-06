Connaissez-vous cette astuce pour rafraîchir une bouteille d'eau en 15 minutes top chrono ?

L'été, rien de mieux qu'un verre d'eau bien fraîche pour se rafraîchir ! Mais vous avez oublié de mettre une bouteille d'eau au frigo… Heureusement, il existe une astuce très simple qui va vous permettre de rafraîchir une bouteille d'eau en seulement quelques minutes.

Vous rentrez du travail et avez envie d'un grand verre d'eau fraîche, mais personne n'a remis d'eau au frigo et vous n'avez plus de glaçons au congélateur ? Pas de panique, vous n'allez pas être obligé de boire de l'eau tiède ou d'attendre une heure que votre eau refroidisse, nous avons une solution. Il vous faudra seulement quelques feuilles d'essuie-tout ou des serviettes en papier, et un congélateur ! Rien de plus simple...

L'astuce marche aussi pour les boissons alcoolisées ou sucrées. Prenez votre bouteille de champagne ou de rosé, votre bouteille de soda ou vos bouteilles de bière*, et entourez-les d'essuie-tout bien mouillé avant de les mettre au congélateur. Pour faire patienter vos convives, vous pouvez leur proposer quelques gourmandises à grignoter, et le tour est joué ! Voici le mode d'emploi :

Passez sous l'eau vos feuilles d'essuie-tout et enveloppez votre bouteille d'eau avec.

Placez-la dans le congélateur et attendez 10 à 15 minutes.

Le résultat, un eau bien fraîche ! Cette technique fonctionne pour toutes les boissons en bouteille ou en cannette. Alors si des amis arrivent à l'improviste à la maison, vous avez désormais la solution !

Si vous n'avez pas d'essuie-tout ou de serviettes en papier, vous pouvez même les remplacer par un torchon.

Le lait meilleur que l'eau pour s'hydrater ?

Attention, en période de fortes chaleurs ou de canicule, il est déconseillé de boire de l'eau glacée pour se désaltérer. Préférez de l'eau à température ambiante. Le choc thermique engendré par une eau très froide agit sur votre corps et provoque un déséqulibre. L'organisme réagit alors en produisant de l'énergie pour retrouver sa température de 37 degrés, ce qui interrompt le processus de sudation de son corps qui lui servait à éliminer la chaleur. C'est donc contre-productif.

Notre conseil pour bien rester hydraté en été ? Boire de l'eau à température ambiante, ou même du lait. Des chercheurs écossais de l'université de St Andrews ont démontré dans une étude publiée dans " The American Journal of Clinical Nutrition " que le lait écrémé était la boisson la plus hydratante (devant l'eau) grâce à sa teneur en lactose, protéines, sodium et matières grasses. Tous ces éléments cumulés lui donnent une action hydratante plus efficace que l'eau.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.