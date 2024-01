La purée de pommes de terre devient crémeuse et plus lisse avec cette astuce simple, un vrai secret de chef

Réussir à la perfection une purée de pommes de terre n'est pas si simple. Une petite astuce qui ne demande pas d'appareil ou de presse-purée fait pourtant la différence entre une purée bien lisse et crémeuse et une purée ratée.

La purée de pommes de terre est un grand classique de la cuisine mais il peut être facile de la rater. La purée est aimée de tous à condition qu'elle soit douce et crémeuse. Obtenir la texture parfaite à son goût sans morceaux ou au contraire avec de petis bouts de pommes de terre mais surtout sans grumeaux, peut être un véritable défi. Heureusement, il existe des méthodes simples pour préparer une purée de pommes de terre d'une douceur et d'une onctuosité inégalées. En voici une !

Pour commencer, optez pour des pommes de terre spéciales purée, reconnues pour leur texture idéale une fois cuites. La quantité recommandée pour cette recette est de quatre belles pommes de terre. Le premier secret de la douceur de la purée se trouve dans l'utilisation de 75 grammes de beurre salé et 50 millilitres de lait ou de crème selon une cheffe britannique qui a livré son secret de ce grand classique de la cuisine, très appréciée outre-Manche pour accompagner le poulet du dimanche.

Pour rehausser le goût, deux cuillères à soupe de sel sont nécessaires. Commencez par éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles d'un centimètre d'épaisseur. Cette étape assure une cuisson uniforme. Placez ensuite les pommes de terre dans une casserole, couvrez-les d'eau froide et ajoutez le sel. Il est important de laisser les pommes de terre mijoter et non bouillir pour une cuisson homogène.

Après environ 15 à 20 minutes de cuisson, vérifiez la cuisson des pommes de terre avec un couteau. Si le couteau s'enfonce facilement, elles sont prêtes. Égouttez-les ensuite et laissez-les sécher à la vapeur pendant trois à cinq minutes, en couvrant d'un torchon pour maximiser l'effet de la vapeur.

L'étape suivante est cruciale pour obtenir la texture souhaitée : c'est là que la cheffe sort son ustensile secret en passant les pommes de terre cuites à travers un tamis. Cette technique, bien que nécessitant un peu d'effort, est essentielle pour éliminer tous les grumeaux et obtenir une texture incroyablement lisse. Ajoutez le beurre pendant que vous passez les pommes de terre au tamis pour enrober les particules d'amidon et maintenir une texture aérienne.

Pendant ce temps, faites chauffer le lait et la crème dans une casserole pendant deux minutes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une température proche de celle des pommes de terre. Enfin, combinez délicatement le mélange de lait et de crème avec la purée de pommes de terre. Il est important de ne mélanger que jusqu'à ce que les ingrédients soient juste combinés, car moins il y a de brassage, plus la texture de la purée reste légère. Si vous choisissez d'ajouter du beurre fondu pour encore plus de gourmandise, c'est le moment de le faire. Cette étape reste toutefois optionnelle. Il n'y a plus qu'à goûter et savourer la différence et cette petite touche de chef !