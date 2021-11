Calendrier de l'Avent 2021 : gourmand, thés, maquillage... Lequel choisir ?

CALENDRIER DE L'AVENT - Du 1er au 24 décembre, le calendrier de l'Avent donne un avant-goût de Noël avec la découverte d'une surprise quotidienne. Rempli de chocolats, de délices salés, de jouets, de produits de beauté ou de bières, quel sera votre calendrier de l'Avent cette année ?

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 11h35] Dans moins d'une semaine il sera temps d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent, la première d'une longue série avant de fêter le réveillon de Noël. Les surprises quotidiennes que cachent les calendriers sont parfaites pour faire patienter les enfants et les adultes impatients d'arriver au soir du 24 décembre. Mais une question s'impose avant de choisir un calendrier de l'Avent, qu'est ce que vous voulez trouver à l'intérieur ? Les amoureux de la tradition n'imaginent pas un mois de décembre sans leur chocolat de l'Avent quotidien, auprès d'eau les calendriers Kinder, Lindt, Milka et plus récemment Ferrero font fureur. Mais les gourmands ont plus de choix que cela et peuvent savourer des gourmandises sucrées ou s'aventurer dans des découvertes salées avec les produits du terroir. Les calendriers Comtesse du Barry, Bien Manger, Maison Brémond, entre autres sont parfaits dans le genre. Quant à ceux qui veulent étancher leur soif, ils peuvent se tourner vers les calendriers de thés et d'infusions, désormais incontournables, de cafés, de bières ou de spiritueux.

Certains préfèrent prendre soin d'eux et optent pour des calendriers remplis de soins, de maquillages et de produits de beauté en tout genre. En la matière des marques comme Sephora, Rituals ou The Body Shop ont fait leur preuve, mais d'autres calendriers permettent de découvrir de nouveaux univers comme celui de la cosmétique bio ou des recettes de soins faits maison avec Fleurance et WAAM. Les calendriers dits de beauté ne sont pas la chasse gardée de ces dames et depuis quelques années plusieurs produits sont pensés à destination des hommes. Enfin, en fouillant parmi les offres on peut dénicher des calendriers de l'Avent plus originaux : un défi par jour caché derrière une case à gratter, des énigmes pour sauver Noël, des bougies pour parfumer la maison, des décorations et ainsi de suite. Le plus difficile est de faire un choix parmi tous ces produits ! Jetez un œil à notre sélection de calendriers de l'Avent pour trouver votre bonheur ou alors essayez de créer le votre grâce à notre tuto.

Pour les enfants, garçons ou filles, il y a bien sûr le calendrier de l'Avent au chocolat, le Kinder est souvent très plébiscité, qui séduit toujours les plus gourmands mais aussi bien d'autres choix. Pour permettre aux enfants d'inventer de nouvelles histoires, Playmobil a conçu plusieurs calendriers de l'Avent autour de l'univers de Noël ainsi que sur d'autres thèmes avec plus d'une vingtaine de pièces. Chez Disney, on trouve plusieurs calendriers aux effigies des différents héros de la franchise qui proposent aux enfants de recevoir des bijoux, des figurines, des jeux ou de découvrir une histoire par jour. Vous l'aurez compris, les enfants ont un large choix pour patienter jusqu'au 24 décembre.

Calendrier de l'Avent Playmobil

C'est la star des calendriers de l'Avent pour les enfants et il y a du choix chez Playmobil avec plusieurs versions en fonction des goûts de votre enfant. Vous trouverez par exemple la Fabrique du Père Noël qui permet de construire chaque jour un peu plus l'atelier de Noël, un modèle spécial cascadeur, un autre inspiré de la franchise Retour vers le futur, une version pique-nique royal pour les demoiselles et même un modèle pour les plus petits à partir de 1 an et demi avec les animaux de la ferme.

Lego, le jeu de construction le plus populaire a lui aussi pensé de nouveaux calendriers de l'Avent sur plusieurs thèmes de ses collections phares : Lego Star Wars, Harry Potter, Lego Friends ou encore Lego City. Imaginé pour les enfants à partir de 5 ans, chaque calendrier renferme 24 surprises qui compléteront la collection des petits passionnés de construction. Sur le site officiel de Lego, les produits coûtent entre 19,99€ et 24,99€ selon les modèles .

Calendrier de l'Avent LEGO® City Amazon 19,99 € 16,99 € Voir

Cdiscount 19,99 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

La Redoute 22,00 € Voir

Fnac 29,72 € Voir

Les calendriers de l'Avent ne sont pas réservés aux enfants ! Si vous pouvez adopter un modèle gourmand avec des chocolats ou autres douceurs, il existe désormais des modèles bien plus originaux qui offrent des petits cadeaux chaque jours. Parmi les best seller des calendriers de l'Avent, on trouve les calendriers beauté et maquillage mais aussi les calendriers bière, thé, produits de terroir français ou avec des bougies. Il en existe pour tous les goûts avec des modèles qui sont aussi originaux dans leur contenu que dans leur forme avec des packagings réutilisables pour certains. Vous trouverez forcément votre bonheur.

Vous êtes accro aux produits de beauté et au maquillage ? Ça tombe bien, aux rayons des cosmétiques, les calendriers de l'Avent se multiplient d'année en année avec des modèles toujours plus riches et originaux. Sephora, Nocibé, L'Occitane, Marionnaud, Rituals, Mac, Nyx ou Yves Rocher… Les marques beauté innovent pour intégrer leur rouge à lèvres, fard à paupière, crème pour les mains et autres produits de soin et maquillage en format mini. Cette année de nombreuses marques de cosmétiques bios se sont mis au diapason avec des calendriers de l'Avent exclusif comme celui de la marque Fleurance ou WAAM qui prône les cosmétiques faits maison. Vous aurez certainement hâte d'ouvrir la case du 24 décembre qui contient souvent le plus beau cadeau de tout le calendrier avec un produit exceptionnel.

Calendrier de l'Avent Sephora

Non seulement l'enseigne de cosmétiques propose de nombreux calendriers des plus grandes marques de la beauté mais elle présente également chaque année ses propres calendriers de l'Avent Sephora pour vous faire découvrir ses grands classiques. Chaque année un nouveau décor dans lequel sont cachées les nombreuses surprises de maquillage, de soin, de bain et d'accessoires. Ce n'est pas un, ni deux, mais trois calendriers que l'enseigne proposait en décembre :

Calendrier de l'Avent Sephora Collection Holiday Vibes. Vous y trouvez par exemple des masques pour le visage, un crayon pour les yeux, des vernis, une lime à ongles ou encore un gommage. Le calendrier de l'Avent Sephora Collection est en vente en boutique et sur le site internet au prix de 49,99 euros.

Calendrier de l'Avent Sephora Do it Yourself qui contient 24 jolis pochons réutilisables à remplir soi-même selon les cadeaux que l'on souhaite recevoir ou offrir pendant le mois de décembre. Prix : 19,90€.

Calendrier de l'Avent Yves Rocher

Chez Yves Rocher, place au calendrier de l'Avent beauté et maquillage avec chaque jour une surprise issue du Curieux Jardin de la marque. Il se présente sous forme d'une jolie boîte à tiroirs aux couleurs d'un jardin enchanteur dans lesquels vous trouverez des vernis, un rouge à lèvres, des fards, un mini parfum, un mini shampoing, un baume à lèvres et encore plus de surprises. Vous pourrez aussi conserver la boîte en carton recyclé afin de créer votre propre calendrier l'année d'après. Comptez 39,95 euros pour 24 surprises beauté.

Nocibé ne propose pas un, mais deux calendriers de l'Avent. Le premier, sous forme de boîte est commercialisé au prix de 29,95 euros, et vous propose chaque jour une nouvelle surprise pour vous faire découvrir les incontournables pour le bain, le corps et maquillage de l'enseigne. L'édition prestige se présente sous la forme d'une boite à maquillage ou à bijoux, et renferme des produits best-seller en grand format pour prendre soin de vous. Le prix de cette version est de 49,95 euros.

Chez Rituals, vous trouverez deux calendriers de l'Avent avec un mix de produits pour le corps et la maison dans chaque calendrier, un aperçu de chaque rituel de la marque. Le premier, un calendrier de l'Avent 3D sous forme de village vous offre chaque jour une jolie surprise parfumée. Prix 89,90 euros. Le second est un calendrier 2D aux jolies couleurs de Noël dans lequel vous découvrirez des petits cadeaux best-seller de la marque. Prix : 59,90 euros.

Lorsqu'on souhaite réaliser un calendrier de l'Avent DIY, c'est-à-dire un calendrier que l'on fabrique soi-même, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Il faut réunir le matériel nécessaire à la réalisation mais aussi l'ensemble des petites surprises à glisser à l'intérieur. Dans cette catégorie, deux possibilités. La première, partir de zéro en fabriquant le calendrier de A à Z. On peut par exemple utiliser des enveloppes, des rouleaux de papier WC, de la ficelle, des cintres etc. N'hésitez pas à regarder notre tutoriel "fabriquer un calendrier de l'Avent" pour vous inspirer. Deuxième option, achetez un calendrier vide à customiser et remplir. On retrouve ainsi beaucoup de calendriers de l'Avent en bois à peindre. Des enseignes comme Maisons du Monde, Cultura, Hema ou Sostrene Grene proposent de nombreuses variantes.

C'est l'un des calendriers phares pour les adultes : le calendrier de l'Avent bière. Les zythophiles, comprenez amateurs de bières, peuvent déguster jusqu'à 24 bières différentes pendant 24 jours. Un instant de découverte et de plaisir garanti ! On le rappelle toutefois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Où trouver les calendriers de l'Avent bière ? Sur la Toile principalement, d'ailleurs certains sont déjà disponibles en précommande. Foncez ! Saveur Bière, Une Petite Mousse, V and B, les spécialistes de la bière vous attendent.