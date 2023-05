Enterrez un œuf et une banane dans le jardin - vos plantes vous remercieront avec des centaines de fleurs

Les œufs et les bananes sont couramment utilisés dans notre cuisine comme alimentation, mais ils peuvent aussi être utilement employés dans notre jardin.

Cela peut sembler étrange, car après tout, nous parlons de produits alimentaires très courants. Pourtant, les œufs et les bananes peuvent faire des merveilles pour vos plantes, et leur utilisation dans le jardin ne nécessite pas d'être un pro du jardinage.

De nombreuses plantes nécessitent beaucoup de soins et de nutriments, sans parler de l'arrosage et de l'ensoleillement. C'est pourquoi les astuces qui vous permettent d'améliorer la santé de vos plantations peuvent valoir leur pesant d'or. Nous vous présentons ici une astuce très facile à mettre en oeuvre. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont quelques bananes et un œuf.

Les œufs sont une excellente alternative naturelle aux engrais dans le sol. Lorsqu'ils se décomposent, ils libèrent des nutriments dans le sol qui renforcent les racines des plantes et empêchent la moisissure. Et les bananes alors ? Comme on le sait, les bananes sont pleines de potassium, un nutriment essentiel pour les plantes et les humains. Le potassium favorise le développement des organes de réserve (tubercules, racines, fruits), ainsi que la coloration des fruits et des fleurs, tout en rendant les végétaux plus résistants aux maladies.

Voici comment procéder

Prenez le pot de fleurs de votre choix ou choisissez un endroit approprié dans votre parterre de fleurs. Mettez-y une couche de terre d'environ cinq centimètres. Placez ensuite au centre un œuf cru avec une banane. Ajoutez une autre couche de terre et plantez la plante de votre choix. Lorsque l'œuf et la banane finiront par se décomposer dans le sol, ils nourriront la plante avec des nutriments qui la feront littéralement s'épanouir.

L'astuce fonctionne aussi bien dans les pots de fleurs que dans les parterres de fleurs. Mieux encore, vous pouvez utiliser cette astuce en toute bonne conscience avec les bananes et les œufs qui sont devenus trop vieux et que vous auriez dû jeter. Maintenant, ils ont vraiment une utilité !