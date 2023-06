Pourquoi certains jardiniers placent une pelote de laine dans leurs plantes l'été

Vous n'avez pas la main verte et oubliez toujours d'arroser vos plantes ? Vous partez bientôt en vacances et avez peur de retrouver vos plantes complètement assoiffées. Voici une technique de pro qui va vous permettre d'avoir des plantes en pleine santé toute l'année !

Les vacances d'été approchent et vous n'avez personne pour venir arroser vos plantes vertes ? Si vous partez une semaine, si vous les arrosez bien avant de partir, elles peuvent tenir le coup, mais s'il a tendance à faire chaud chez vous ou si vous partez plus longtemps, vos jolies plantes d'intérieur risquent de sécher. Il va alors falloir trouver une solution pour en prendre soin pendant votre absence et partir l'esprit tranquille.

Nous avons trouvé sur le web une astuce bien connue des jardiniers, mais méconnue des particuliers, celle de la pelote de laine. Contrairement à la célèbre technique de la bouteille en plastique retournée, cette solution est beaucoup plus esthétique, et toute aussi facile à mettre en place quand vous vous absentez longtemps ou si vous n'êtes pas un pro de l'arrosage. Le principe ? Celui de l'arrosage par capillarité bien connu mais avec une variante !

Sur le réseau social TikTok, Yoann et Clarisse, deux amoureux de plantes vertes, du compte plantabulle.fr, nous expliquent dans une vidéo déjà vue plus d'un million de fois, cette technique simple et économique qui permet de garder en vie pendant une longue absence plusieurs plantes vertes avec une simple bassine, une pelote de laine et de l'eau.

Voici comment procéder :

Remplissez un grand bol ou un saladier d'eau. Placez-le à proximité de votre plante verte. Coupez un grand morceau de fil de laine. Placez une extrémité de ce fil dans la terre de votre plante et l'autre côté dans le récipient rempli d'eau. Si vous avez plusieurs plantes, remplacez le bol par une bassine. Placez vos plantes à côté de la bassine. Coupez le même nombre de fils de laine que de plantes. Pour chaque plante, reproduisez l'étape 4.

Et le tour est joué... Vos plantes vous diront merci !