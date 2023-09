Les hortensias commencent à faner un peu partout, ne ratez pas le moment où il faut couper les fleurs séchées

Les fleurs fanées des hortensias doivent être retirées, mais le faire au moment approprié est crucial.

Les fleurs fanées des hortensias doivent être enlevées, pour favoriser la formation de nombreuses nouvelles pousses. Mais attention, le bon moment est crucial, sinon, la floraison pourrait ne pas avoir lieu l'année suivante. Ne vous précipitez donc pas à la fin de l'été à couper toutes les fleurs sèches. Les règles de taille sont différentes selon les espèces d'hortensia. Il va falloir tenir compte du groupe de taille.

En général, la floraison se termine en septembre, et la plante commence progressivement à se préparer pour l'hiver. Mais attention, ce n'est pas forcément le bon moment pour vous débarrasser des fleurs fanées. À moins que la plante ne soit malade, par exemple si elle est atteinte de mildiou, vous devriez envisager de tailler un peu plus tôt. Sinon, retirez les fleurs en fonction du groupe de taille de votre hortensia. Cette plante est divisée en deux groupes de taille différents en fonction de leur espèce, qui diffèrent à la fois dans le moment de la taille et dans l'ampleur de la coupe. Il en va de même pour la coupe des fleurs fanées.

Le groupe de taille 1 inclut l'hortensia de jardin ou l'hortensia à feuilles géantes (Hydrangea macrophylla), l'hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris), l'hortensia à feuilles plates (Hydrangea serrata), l'hortensia de velours (Hydrangea sargentiana) et l'hortensia à feuilles de chêne (Hydrangea quercifolia). Leur point commun ? Les nouveaux bourgeons dorment déjà dans les anciennes branches de l'année précédente, c'est pourquoi vous ne devriez retirer les fleurs qu'à la fin de l'hiver, au plus tard mi-mars, juste au-dessus des premiers bourgeons bien développés. Si vous coupez trop tôt, votre plante ne fleurira pas l'année prochaine.

Le groupe de taille 2 inclut deux espèces, l'hortensia à têtes de boule de neige (Hydrangea arborescens) et l'hortensia paniculé (Hydrangea paniculata). Leur particularité ? Ces espèces développent des bourgeons sur de nouvelles pousses, vous pouvez donc retirer les vieilles branches immédiatement après la floraison au-dessus d'une paire de feuilles bien développée, sans attendre la fin de l'hiver. Vous pouvez également laisser les fleurs sur le buisson pendant l'hiver, puis tailler la plante entière à la fin du mois de février ou au début du mois mars, à environ deux tiers de sa hauteur.

Toutefois, il peut être intéressant d'attendre fin février pour effectuer la taille, même du groupe de taille 2. Au fil de l'hiver, les fleurs fanées servent de protection contre le gel, la neige et la glace pour les plantes. De plus, ces fleurs finissent par embellir le paysage du jardin et offrent ainsi des aires d'atterrissage et d'abri aux animaux. Attention, ne taillez pas vos hortensias trop tard, sinon la floraison aura aussi lieu assez tard. Idéalement, il est mieux d'avoir taillé vos plantes avant la fin du mois de février.