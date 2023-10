Ces fleurs qui poussent facilement et partout vous offriront des couleurs tout l'hiver - c'est le moment de les planter

Si vous plantez cette fleur maintenant, vous aurez un jardin fleuri tout l'hiver.

Entre le froid, la pluie, ou les gelées, avoir un jardin fleuri en hiver n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas impossible. Il existe des fleurs qui ne craignent pas le froid et le gel, qui peuvent éclore même sous la neige et résister à des températures pouvant aller jusqu'à moins 10 degrés. De quoi éviter à votre jardin de faire grise mine cet hiver.

Pour un jardin flamboyant tout l'hiver, il suffit simplement de choisir les bonnes fleurs, celles qui se plaisent quand il fait froid et qui fleurissent dès décembre, et jusqu'au printemps, mais surtout de ne pas rater le bon moment pour les planter et d'en prendre soin. Parmi ces fleurs, l'arbuste hamamélis est le bienvenue et va offrir à votre jardin de jolies fleurs ensoleillées et colorées tout l'hiver.

Pour réussir sa plantation, voici quelques précieuses directives :

La meilleure saison pour la plantation est l'automne, vers mi ou fin octobre, voire en novembre, après la chute des feuilles.

En guise de préparation, il est utile de bien tremper les racines avant la plantation.

Creusez un trou de plantation environ deux fois plus large que la motte et ameublissez bien le sol. Mélangez du compost ou des engrais organiques au sol excavé pour améliorer la qualité du sol et installez votre arbuste.

Les hamamélis prospèrent mieux dans un endroit partiellement ombragé à ensoleillé avec un sol bien drainé.

Assurez-vous que l'emplacement est protégé des vents forts. Cette voiture est devenue la cible numéro une des voleurs, elle cache un petit trésor très convoité Elle a été élue meilleure ville pour y passer un week-end et n'est qu'à deux heures de chez vous



Les hamamélis sont relativement faciles à entretenir, mais ils doivent bénéficier d'une bonne préparation et de bons soins pour s'épanouir. Assurez-vous de les arroser adéquatement jusqu'à ce qu'ils soient bien établis et paillez le sol pour retenir l'humidité et supprimer les mauvaises herbes. Si vous suivez ces conseils, votre jardin sera bien fleuri tout cet hiver et vous offrira de superbes couleurs en plein mois de février.

Si vous voulez varier les plaisirs, il existent d'autres jolies fleurs d'hiver, comme l'hellébore aussi appelée rose de Noël, le jasmin d'hiver, les Perces neige, les cyclamens coum, l'iris nain, les clématites, le chèvrefeuille arbustif, etc. Bref, vous n'avez que l'embarras du choix !