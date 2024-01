Un expert le rappelle, ces travaux de jardinage doivent être terminés avant février pour éviter des dégâts au printemps

Un expert en jardinage prévient que les jardins risquent des "dommages permanents" si ces travaux de jardinage ne sont pas achevés avant la fin du mois.

Il fait encore froid dehors en janvier, mais c'est le moment idéal pour commencer à préparer le jardin pour l'année à venir car c'est le début d'une toute nouvelle saison de croissance. Mais c'est aussi l'un des mois les plus redoutés de l'année avec le temps glacial et les risques de gelées. De nombreux travaux de jardinage doivent être faits en début d'année pour un beau jardin au printemps et en été, comme le désherbage ou la taille des plantes selon William Mitchell de Sutton Manor Nursery, un expert en jardinage.

Il insiste qu'une tâche en particulier est essentielle ce mois-ci pour éviter de "graves dégâts" dans les jardins si elle n'est pas effectuée maintenant. Il s'agit de ramasser les feuilles mortes des pelouses et des bordures, un geste indispensable selon l'expert. Les feuilles tombent encore régulièrement en janvier et il faut donc les ratisser, même si certains trouvent cela joli avec leurs couleurs automnales. L'expert prévient : "si les feuilles restent trop longtemps, elles commenceront à se décomposer et à pourrir".

Si vous ne les ramassez pas, "cela peut être extrêmement dangereux pour votre jardin pour plusieurs raisons". La première est que les feuilles en décomposition peuvent constituer un terrain fertile pour les bactéries qui peuvent ensuite se propager dans tout votre jardin et causer des dégâts considérables. Une autre raison est que les feuilles qui commencent à pourrir produisent une substance appelée tanin. L'expert explique que le tanin est un colorant extrêmement puissant qui peut "provoquer une énorme décoloration" de votre pelouse, qui peut être "extrêmement difficile à éliminer" et peut causer des "dommages permanents" dans votre jardin. Mais aussi, avec la pluie, les feuilles se collent à la pelouse de votre jardin et vont la privée de lumière et d'air. Elle va donc arrêter de pousser et jaunir.

Vous pouvez ramasser les feuilles manuellement à l'aide d'un râteau. C'est le moyen le plus simple et le plus abordable de traiter les feuilles mortes sur les pelouses, dans les allées et sur les bordures. Cela demande cependant quelques efforts et du temps. Les souffleurs de feuilles, quant à eux, constituent un moyen rapide et fiable de dégager des espaces en rassemblant de grandes quantités de feuilles en un tas soigné. Ces appareils puissants sont bien conçus et idéaux pour ceux qui ont des jardins plus grands. Si vous n'en n'avez pas, un autre moyen simple d'éliminer les feuilles sur les pelouses consiste à utiliser une tondeuse à gazon. En terme d'effort demandé, c'est un bon compromis entre un râteau et un aspirateur à feuilles. Passez votre tondeuse à gazon sur les feuilles et elle les collectera dans le bac ou le sac de ramassage d'herbe.