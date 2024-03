Ce légume doit être planté maintenant si vous voulez en manger cet été

Dès mi-mars, vous allez pouvoir commencer à planter ce légume adoré par les petits et les grands, afin de pouvoir les déguster cet été.

Les pommes de terre, aliment de base dans de nombreuses cuisines à travers le monde, sont non seulement délicieuses, faciles à cuisiner, mais aussi une source importante de nutriments essentiels. Que ce soit en purée, en frites, sautées, en salade ou simplement à l'eau, les possibilités culinaires offertes par ce légume polyvalent sont infinies. Pour garantir une récolte estivale abondante et savoureuse, il est crucial de les planter dès maintenant.

Pourquoi planter les pomme de terre au début du printemps ? La pomme de terre est une plante qui prospère dans des conditions spécifiques. Elle nécessite un sol bien drainé et riche en matière organique, ainsi que beaucoup de lumière du soleil. En la plantant au début du printemps, vous lui donnez suffisamment de temps pour pousser et se développer avant les chaleurs estivales. De plus, les pommes de terre ont besoin d'une période de croissance d'environ 90 à 120 jours avant d'être récoltées, selon la variété.

Avant de planter, il est important de choisir les variétés de pommes de terre adaptées à votre région et à vos préférences culinaires. Certaines variétés sont mieux adaptées aux climats chauds, tandis que d'autres peuvent résister aux conditions plus fraîches. Au mois de mars, vous pouvez planter les pommes de terre primeur. Les meilleures variétés à cultiver en primeur sont la Charlotte, la Belle de Fontena, la Rosabelle, l'Ostera, la Sirtema ou encore la Bernadette. Elles se récolteront en mai-juin, avant maturation.

Voici en quelques étapes comment réussir la plantation. La préparation du sol est une étape essentielle pour assurer le succès de la culture des pommes de terre. Commencez par labourer le sol en profondeur pour le décompacter et éliminer les mauvaises herbes. Ensuite, ajoutez du compost ou du fumier bien décomposé pour enrichir le sol en nutriments.

Une fois le sol préparé, il est temps de planter les pommes de terre. Creusez des tranchées d'environ 10 à 15 cm de profondeur et espacez les plants d'environ 30 à 70 cm. Placez les tubercules dans les tranchées avec les germes vers le haut, en veillant à ce qu'ils soient espacés d'environ 15 à 30 cm les uns des autres. Recouvrez ensuite les tubercules de terre et arrosez abondamment.

Pendant la saison de croissance, veillez à garder le sol humide en arrosant régulièrement, surtout par temps sec. Paillez autour des plants pour aider à retenir l'humidité et à garder les mauvaises herbes sous contrôle. Il est également important de surveiller les maladies et les ravageurs et d'agir rapidement si nécessaire. Quand vos plants auront atteint 10 cm, buttez-les (il s'agit de ramener de la terre entre chacun de vos plants sur une dizaine de cm environ). Arrosez bien au pied et non les feuilles pour éviter tout risque de maladies cryptogamiques comme le mildiou.

La récolte des pommes de terre peut commencer environ 90 à 120 jours après la plantation, selon la variété. Le signal : lorsque les plants commencent à faner et à jaunir. Utilisez une fourche ou une pelle pour déterrer doucement les tubercules, en veillant à ne pas les endommager.