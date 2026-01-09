Jeter une éponge ? Jamais ! C'est un trésor pour vos plantes, voici comment lui donner une seconde vie

Cet objet du quotidien s'avère être très utile pour le jardin.

Il est bien connu qu'on peut réutiliser plusieurs restes de cuisine pour le jardin. Qu'il s'agisse de garnir le compost, de recycler le marc de café ou d'épandre des épluchures de légumes, les déchets de notre cuisine s'avère être un trésor pour notre jardin.

Vous ne le saviez peut être pas, mais il y a une toute autre chose que l'on jette souvent et qui se trouve très utile en extérieur. Ce n'est pas un aliment, mais un outil que l'on utilise au quotidien.

Avant d'offrir une seconde vie en extérieur à votre éponge, un nettoyage rigoureux s'impose pour éviter de propager les bactéries accumulées dans la cuisine ou la salle de bain. Plongez-la simplement dans une casserole d'eau bouillante puis passez-la deux minutes au micro-ondes ou imbibez-la de vinaigre blanc pour la désinfecter totalement.

© yanalyso

Maintenant qu'elle est débarrassée de ces germes, direction le jardin ! Vous avez plusieurs choix pour sa réutilisation. Grâce à ses propriétés absorbantes, elle fait un parfait réservoir d'eau pour quand vous n'êtes pas là. En plaçant le côté doux contre la terre, directement au pied de vos végétaux, vous créez une source d'humidité constante qui permet d'espacer les arrosages et d'éviter que le sol ne se dessèche pendant vos absences.

Cette astuce fonctionne aussi en pot, où l'éponge peut remplacer les billes d'argile au fond du contenant pour assurer à la fois le drainage et une réserve de fraîcheur naturelle. Pensez simplement à vérifier son état de temps en temps et remplacez-la si une odeur suspecte ou des traces de moisissure apparaissent.

Les éponges peuvent aussi aider vos futures plantations. Il suffit de la découper en petits cubes et de glisser une graine dans chacun d'eux en attendant que la magie opère. Dès que les jeunes pousses atteignent environ sept centimètres, vous pouvez repiquer l'ensemble, cube compris, directement dans un pot de terreau.

Durant les mois les plus froids, l'éponge devient un isolant thermique pour vos plantes les plus sensibles. En posant la face souple sur la terre et en la maintenant avec une pierre pour éviter qu'elle ne s'envole, vous conservez une chaleur protectrice au niveau du pied. Ainsi, elle peut également avoir une fonction de paillage en maintenant l'humidité et la fraicheur du sol.

Enfin, l'éponge peut même servir de bouclier contre les envahisseurs si vous l'imbibez de quelques gouttes d'huiles essentielles répulsives. Disposée stratégiquement près de vos fleurs, elle diffusera son parfum pour éloigner les nuisibles.