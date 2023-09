Des punaises de lit dans les TGV ? La SNCF obligée d'adopter un plan drastique

La SNCF a publiquement annoncé son plan après une accusation d'invasion de punaises de lit dans ses TGV.

Après le scandale des punaises de lit dans les cinémas parisiens, c'est au tour de la SNCF d'être suspectée d'une invasion dans ses trains. Après avoir pu observer plusieurs petites bêtes ressemblant à des punaises de lit lors d'un voyage en TGV au départ de la gare de l'Est à Paris, une voyageuse a publié une photo avant de changer de wagon et d'interroger directement la SNCF sur son compte X : "seraient-ce des punaises de lit dans vos trains @SNCFVoyageurs, @SNCFConnect ?".

Si cette bête sur la photo ressemble bien à une punaise de lit, la SNCF a réagi rapidement. "À ce jour, nous n'avons eu aucune présence confirmée de punaises de lit dans nos TGV ces derniers mois" a tenté de rassurer l'entreprise le mercredi 20 septembre 2023. Elle précise rester "particulièrement vigilante en prenant chaque signalement au sérieux". Face à la recrudescence des punaises de lit dans des espaces publics et villes françaises, la SNCF a surtout détaillé son plan anti-punaises et a publié la liste de ses actions en la matière.

Tout d'abord, la SNCF assure mener un traitement préventif tous les 60 jours maximum dans ses rames. Il vise les punaises de lit mais aussi les cafards et fourmis. Des pièges spécifiques et des gels anti-nuisibles sont aussi disposés dans les espaces techniques, non accessibles aux voyageurs. Des produits peuvent également être vaporisés et accompagnés de poudre de diatomée. Que se passe-t-il en cas de présence avérée de punaises de lit ? La rame est alors traitée spécifiquement en profondeur et contrôlée toutes les semaines. Si l'invasion est plus importante, la rame est exclue du service, mise en maintenance pour subir un traitement de chocs accompagné de contrôles réguliers. De quoi rassurer ses voyageurs ? L'enjeu est grand pour l'entreprise à quelques jours du début de la période de réservation pour les fêtes de fin d'année.

Si vous prenez un train où il y a des punaises de lit sur les sièges, le risque principal est de vous faire piquer. Ces piqûres peuvent causer des démangeaisons, des rougeurs et parfois des réactions allergiques. De plus, il y a un danger de transporter ces parasites chez vous. Une fois introduites dans votre domicile, elles peuvent infester vos meubles, matelas et autres recoins, rendant leur éradication complexe et coûteuse. Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, mais leur présence peut entraîner du stress, des troubles du sommeil et une gêne considérable à long terme.