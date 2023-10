Deux produits seulement sont nécessaires pour déloger les saletés des encadrements des fenêtres - Frotter sera de l'histoire ancienne

Si vous repoussez toujours à plus tard le nettoyage de l'encadrement de vos fenêtres, vous allez adorer cette technique qui fait des miracles.

Parmi les pires corvées de ménage, celle du nettoyage des fenêtres. Si on prend le temps de nettoyer ses vitres de temps en temps, on remet souvent à plus tard la tâche laborieuse de celle de l'encadrement et des rails des fenêtres et des portes coulissantes. Lorsque l'on considère l'ensemble de la maison, il est facile de sous-estimer l'importance de ces détails apparemment mineurs car c'est une partie qui ne se voit pas.

Et pourtant, on devrait y prêter un peu plus attention car beaucoup de saletés s'y accumulent. Entre la pollution, la poussière, les feuilles, on en trouve des choses. Et plus on attend, plus c'est difficile de les déloger. Plutôt que de prendre votre balai brosse, de préparer une potion magique à base de savon noir et d'utiliser de l'huile de coude, on a trouvé sur Instagram une façon amusante, rapide et sans effort de nettoyer cette partie de la maison souvent négligée.

Pour cette technique, vous aurez besoin d'une tasse de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Répandez sur le rail de la fenêtre votre bicarbonate de soude, puis versez le vinaigre blanc. Une réaction chimique va se produire. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal si ça mousse beaucoup et ce n'est pas dangereux. C'est d'ailleurs cet effet qui va déloger toutes les saletés et vous éviter de frotter. Vous aurez l'impression de revenir en cours de chimie au lycée. Laissez agir en attendant que les bulles frémissent. Enfin, la dernière étape, très simple consiste simplement à retirer le reste de produit à l'aide d'un chiffon propre.

Avec presque 1 million de vues et plus de 20 000 likes, cette vidéo va vous surprendre. Le résultat est bluffant ! Cette technique transforme la corvée de nettoyage en un processus extrêmement simple. Certains le verront même comme une expérience amusante.

Vous pouvez essayer sur vos rails de fenêtres, mais aussi dans la cuvette de vos WC pour décoller le calcaire incrusté ou pour déboucher des canalisations. La réaction entre les deux produits fait des miracles.