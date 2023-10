Les mauvaises odeurs vont disparaître en quelques secondes - votre radiateur sera fin prêt pour l'hiver

Votre radiateur ne dégagera plus de vilaines odeurs au début de l'hiver.

L'hiver approche et il est temps de préparer votre maison à affronter le froid. Avant de mettre en marche vos radiateurs, il est essentiel de s'assurer qu'ils sont propres. Ce n'est pas seulement une affaire d'hygiène ou de confort, la poussière accumulée peut jouer sur les performances de votre système de chauffage. Une accumulation de poussière peut non seulement le rendre moins efficace, mais également augmenter votre consommation d'énergie, ce qui signifie des factures plus élevées. Sans compter la très désagréable odeur de poussière chaude et brûlée que produira la première montée de température dans votre radiateur...

Heureusement, cette odeur désagréable n'est pas inévitable lors des premiers jours de fonctionnement de votre radiateur. Quelques minutes peuvent même suffire pour s'en débarrasser. Avec quelques précautions simples, vous pouvez vous en débarrasser en quelques minutes seulement, garantissant ainsi un début d'hiver plus agréable et cosy chez vous. Alors, comment assurer un fonctionnement optimal de vos radiateurs, qu'ils soient électriques ou à eau, alimentés au fioul ou au gaz ?

Comment faire ? L'aspirateur est évidemment un allié de choix mais ses embouts, même les plus fins, ne permettent pas toujours d'atteindre les endroits les plus éloignés. Préparez dans ce cas un chiffon antistatique pour finir le travail et atteindre l'intérieur de l'appareil, souvent poussiéreux.

S'il s'agit d'un vrai nettoyage de saison, un petit objet ménager peut davantage vous faciliter la tâche que le bon vieux chiffon : le sèche-cheveux. Il vous permettra de davantage pousser la poussière incrustée et accumulée. Inutile de le passer sur mode chaud, l'important est surtout de bien diriger le flux d'air vers l'intérieur. Placez un chiffon en dessous et sur les côtés pour attraper la poussière délogée ou utilisez l'aspirateur une fois le travail terminé pour un nettoyage complet de votre espace.

Il existe enfin une astuce méconnue pour un nettoyage en profondeur de votre radiateur, notamment sur sa partie externe qui peut avoir accumulé poussières et petits résidus incrustés. Dans ce cas, préparez un mélange simple à réaliser. Il est composé d'un litre d'eau et d'un peu de vinaigre blanc, à appliquer avec un chiffon ménager.

Si les tâches sont jaunes sur un radiateur blanc, notamment en acier, un peu de bicarbonate de soude fera l'affaire. Si vous avez un radiateur à eau, l'idéal est encore de passer par la purge et le désembouage. Histoire d'ajouter au nettoyage externe et au dépoussiérage une vraie remise à neuf avant de le faire fonctionner tout l'hiver. Avec ce nettoyage d'automne de fond en comble, votre radiateur sera comme neuf pour passer l'hiver et, surtout, fonctionnera de manière optimale !