"Je suis expert en chauffage, personne ne sait ce que veulent vraiment dire les chiffres sur les radiateurs"

Ces petits logos et chiffres ne sont pas à prendre à la légère, avertit cet expert.

Lorsque vous tournez les boutons de vos radiateurs pour ajuster la température, avez-vous déjà pensé à ce que signifient vraiment ces petits chiffres ou logos qui les accompagnent ? Ces chiffres, généralement de zéro à cinq, sont une source de confusion pour de nombreuses personnes. Ils sont en réalité liés à un élément essentiel de votre système de chauffage : les vannes thermostatiques, également connues sous le nom de TRVs (Thermostatic Radiator Valves en anglais).

Ryan Harrison, expert en chauffage, explique que de nombreuses personnes pensent que ces chiffres ont un rapport avec la température souhaitée du radiateur. Ce n'est pas le cas. Le fonctionnement est le suivant : sur les radiateurs reliés à des chaudières, ces niveaux permettent de limiter la quantité d'eau chaude qui circule à travers le radiateur. La position 0 signifie que la vanne est complètement fermée, ce qui empêche l'eau chaude de circuler dans le radiateur. Cette position est idéale pour les mois d'été. Inutile donc de tout couper s'il fait temporairement trop chaud chez vous cet hiver, le système consommera plus au moment de se relancer. Mieux vaut jouer sur une température constante.

Pour les autres niveaux, retenez que la température réelle dépend notamment de l'isolation de la pièce et de la chaleur émise par le radiateur. Il est donc impossible de régler précisément une vanne thermostatique au degré près. Cependant, en ayant en tête le fonctionnement des chiffres sur la vanne, vous pouvez mieux ajuster votre chauffage. Voici un aperçu des positions à retenir.

Lorsque vous souhaitez maintenir une température minimale d'environ 6 à 7 degrés pour éviter le gel des tuyaux, optez pour la position hors-gel, symbolisée par un flocon de neige. La position 1 correspond généralement à une température d'environ 12 à 15 degrés. Elle convient aux espaces tels que les caves ou les zones peu fréquentées. La position 2 offre une plage de température d'environ 15 à 17 degrés, ce qui est adapté aux pièces inoccupées ou aux couloirs. La position 3 est particulièrement importante, car elle équivaut à une température de 18 à 19 degrés. Ce niveau est recommandé par l'expert pour de nombreuses pièces afin de favoriser les économies d'énergie tout en assurant votre confort, notamment le soir dans une chambre.

Les positions entre 3 et 4 sont idéales pour les cuisines et les salons, avec une température moyenne autour de 19 à 20 degrés. La position 4, quant à elle, peut être utile pour les chambres de bébés ou de jeunes enfants, ainsi que pour les salles de bains lorsque vous les utilisez avec un maximum à 22 degrés. Enfin, le niveau maximal ou 5 est à éviter autant que possible, car il correspond à une utilisation maximale du système, ce qui sera énergivore et inefficace. Utilisez cette position uniquement en cas de longue absence et de retour dans une maison très froide.

En résumé, l'expert rappelle qu'il est essentiel d'adapter le réglage de vos vannes thermostatiques en fonction de l'utilisation de chaque pièce. Cela évitera de gaspiller de l'énergie en chauffant inutilement des espaces peu fréquentés. Ces petits ajustements peuvent sembler anodins mais font une grande différence sur vos factures d'énergie tout en maintenant un confort optimal dans votre maison.