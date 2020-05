Henry Cavill : bientôt de retour en Superman ? Ce que l'on sait

BIOGRAPHIE DE HENRY CAVILL - Rendu célèbre pour son rôle de Superman, Henry Cavill semblait pourtant avoir raccroché la cape. Mais il aurait repris les discussions pour jouer le super-héros dans de nouveaux films DC.

[Mis à jour le 28 mai 2020 à 16h24] Henry Cavill pourrait porter de nouveau la célèbre cape rouge de Superman. Selon les informations de Variety, l'acteur serait en discussion avec Warner Bros pour reprendre le rôle de Clark Kent, qu'il n'avait plus joué depuis Justice League, sorti en 2017. Si cette nouvelle va ravir les fans de l'univers cinématographique DC, cette annonce est à prendre avec des pincettes. Henry Cavill ne serait pas de retour pour Man of Steel 2 ni pour tourner les nouvelles scènes du director's cut de Justice League. Mais l'on pourrait retrouver Superman dans les prochains films des studios, comme The Suicide Squad, The Batman ou encore Aquaman 2. L'idée serait donc que l'acteur fasse régulièrement des caméos pour continuer à faire vivre le Kryptonien dans l'univers DC.

En septembre 2018, le Hollywood Reporter avait annoncé qu'Henry Cavill raccrochait la cape de Superman, après trois films dans l'univers DC Comic. Des conflits d'emploi du temps de l'acteur avaient été annoncé pour justifier ce départ. Cependant, en décembre 2019, Henry Cavill avait rallumé l'espoir des fans, en expliquant qu'il pourrait reprendre le rôle de Clark Kent : "Je n'abandonne pas le rôle. J'ai encore beaucoup à donner à Superman", avait-il déclaré. Depuis, l'acteur britannique est engagé sur une nouvelle saga, fantastique cette fois. Depuis décembre 2019, il incarne Geralt de Riv dans la série The Witcher sur Netflix. Il faut désormais attendre une confirmation de la reprise de rôle, en espérant que l'emploi du temps du comédien ne soit pas trop lourd pour lui permettre des incursions dans l'univers cinématographique de DC.

Né le 5 mai 1983 à Jersey, dans les îles anglo-normandes, Henry William Dalgliesh Cavill a commencé sa carrière en jouant dans des pièces et comédies musicales. En 2001, il décroche un rôle dans le film "Laguna", réalisé par Dennis Berry. Dans "La Vengeance de Monte-Cristo" (2002), il interprète le rôle d'Albert Mondego, le fils du comte. Henry Cavill tourne ensuite dans "I Capture The Castle" (2003), "Tristan et Yseult" (2006), "Stardust, le mystère de l'étoile" (2007). C'est le rôle du duc de Suffolk, Charles Brandon, dans la série "Les Tudors", qui le fait connaître du grand public. Woody Allen l'intègre dans le casting de "Whatever Works" (2009). En 2011, on a vu Henry Cavill dans "Les Immortels" et "Sans Issue". Considéré comme "l'homme le plus malchanceux d'Hollywood" pour sa propension à rater les rôles d'un cheveu, Henry Cavill est retenu pour le rôle de Clark Kent/Superman dans "Man of Steel" (2013).

Par la suite, Henry Cavill est à l'affiche du film "The Man from U.N.C.L.E" de Guy Ritchie (2014) et de "Batman vs Superman" (2015). Il reprend le rôle du superhéros dans Justice League en 2017, dont le tournage a été effectué en même temps que celui de Mission impossible : Fallout, dans lequel il joue également. En 2018, le Hollywood Reporter annonce qu'Henry Cavill raccroche la cape et ne jouera plus Superman. Il rejoint la même année le casting de la série The Witcher, où il incarner Géralt de Riv. La première saison est diffusée en décembre 2019 sur Netflix. Il interpréte ensuite le rôle de Sherlock Holmes dans le long-métrage Enola Holmes, centré sur la petite soeur du détective de Baker Street.

Côté coeur, l'acteur a été fiancé à la cavalière Ellen Whitaker en 2011-2012. Il a également eu une liaison avec l'actrice Gina Carano en 2012-2013 et une brève idylle avec l'actrice et mannequin américaine Kaley Cuoco. On lui connaît également des relations avec Marisa Gonzalo, Tara King, mais aussi la cascadeuse Lucy Cork. Il se serait séparé de cette dernière en janvier 2018.