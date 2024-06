DIRECT. Roland-Garros 2024 : Swiatek démarre très fort, scores et résultats

Début des huitièmes de finale à Roland-Garros avec au programme notamment la triple lauréate et n°1 mondiale Iga Swiatek ou encore le n°3 mondial Carlos Alaraz.

En direct

11:50 - Swiatek étrille Potapova (6-0 6-0) Iga Swiatek n'a pas fait de détail sur le court Philippe-Chatrier. La Polonaise n'a laissé aucune chance à la Russe, totalement dépassée par la puissance et la justesse de son adversaire. En seulement 40 minutes, la tenante du titre file en quarts de finale de Roland-Garros. 11:48 - Vondrousova breake encore Voudrousova a mis du temps à se mettre en jambe mais là voilà qui enchaîne un nouveau jeu en prenant pour la deuxième fois de suite le service adverse. Elle mène 5-4 et sert pour le gain du premier set. 11:45 - Swiatek à un jeu du but (6-0 5-0) Au T, Swiatek appuie en première balle et Potapova commet s 16e faute directe pour permettre à la Polonaise d'enchaîner un 11e jeu de suite. 11:44 - Double break de Swiatek (6-0 4-0) Potapova est incapable de déranger Swiatek et encore moins de soutenir le rythme de la n°1 mondiale. Cette dernière accélère à loisir comme sur ce dernier point où elle l'enferme sur son revers et la pousse à la faute. 11:42 - Impériale au service Iga Swiatek n'a concédé que 3 points sur son service depuis le début du match malgré un pourcentage de première balle assez maigre (57 %). 11:41 - Swiatek sur le même rythme (6-0 3-0) Les points défilent à une vitesse folle sur le court Philippe-Chatrier et toujours en faveur d'Iga Swiatek. La Polonaise remporte son jeu de service blanc pour confirmer son break. 11:39 - Vondrousova recolle (4-4) Menée 1-4, Marketa Vondrousaova a trouvé son rythme et enchaîne un 3e jeu de suite pour revenir à 4-4 face à Danilovic. 11:38 - Huitième jeu de suite pour Swiatek Malgré deux balles de break sauvées, Potapova cède encore une fois son service. La Russe frappe fort mais ne met jamais en difficulté une Swiatek, puissante, qui joue en avançant et dans les bonnes zones. La Polonaise déroule et mène 6-0 2-0. 11:36 - Potapova sauve sa première balle de break Sur une mauvaise attaque au centre de Swiatek qui poursuit au filet, Potapova la transperce long de ligne avec son coup droit et écarte une première balle de break dans ce huitième de finale à sens unique pour l'instant. 11:35 - Débreak de Vondrousova (4-3) La Tchèque, tête de série n°5, s'empare du service de Danilovic et revient à 4-3. Tout est relancé sur le Suzanne-Lenglen. 11:31 - Swiatek empoche le premier set (6-0) Sur une double faute, Potapova balance son jeu de service et cède la première manche sur le score sans appel de 6-0. Iga Swiatek n'aura eu besoin que de 21 minutes pour marquer ses 6 premiers jeux, signant 7 coups gagnants contre 2 à son adversaire, avec seulement 1 faute directe contre 10 à la Russe. Une démonstration pour le moment sur le Philippe-Chatrier. 11:29 - Vondrousova se maintient à portée (4-2) La Tchèque s'accroche et remporte son jeu de service sans souffrir pour revenir à 2-4. 11:28 - Swiatek enchaîne (5-0) La n°1 mondiale est impitoyable et signe un jeu blanc très autoritaire. Elle se détache 5-0. 11:26 - Danilovic commence fort (4-1) Dans l'autre match ayant commencé à 11h, sur le Suzanne-Lenglen, la qualifiée serbe ne nourrit aucun complexe et a démarré en réalisant une première fois le break contre Vondrousova. Après 19 minutes, elle mène 4-1. 11:25 - Double break de Swiatek (4-0) Tout va trop vite pour Potapova qui ne parvient pas à soutenir le rythme infernal imprimé par Swiatek. Avec ses frappes à plat, la Russe de 23 ans subit la lourdeur des balles polonaises et se fait acculer. Le score est de 4-0 en faveur de la n°1 mondiale, bien décidée à ce que le match ne traîne pas dans la fraîcheur de Paris. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.