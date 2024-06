Européennes 2024 : les candidats dans la dernière ligne droite de la campagne

Alors que le sujet revient régulièrement dans les propos des candidats d'extrême droite, Valérie Hayer a assuré sur BFMTV qu'il n'existe pas de lien "systématique" entre délinquance et immigration. Malgré tout, la candidate du parti Renaissance a reconnu qu'il pouvait exister "des faits de délinquance par des migrants".

Dans le même temps, la candidate a jugé que la France joue à un "jeu très dangereux" en Ukraine. Plaidant pour éviter une escalade dans le conflit, notamment avec la Russie, Marion Maréchal a fustigé les propos d'Emmanuel Macron, qui, a plusieurs reprises, a laisser entendre qu'il était possible que la France envoie des troupes militaires au sol en Ukraine. "Ça s'arrête quand ?", a-t-elle demandé.

Alors que le mois des fiertés a débuté ce samedi 1er juin, Marion Maréchal a fait savoir son intention de couper toutes les subventions auprès des associations LGBT, réaffirmant ainsi son refus de financer des associations qu'elle qualifie de "politiques". "Je considère que c'est une propagande et que l'Union européenne n'a pas à financer ça", a-t-elle expliqué sur BFMTV.

En total désaccord sur la question avec l'écologiste Marie Toussaint, la tête de liste du Parti communiste français a indiquer son souhait de pouvoir retrouver "une écologie populaire et rationnelle". Une écologie qui doit selon lui passer par un mixte entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Léon Deffontaines a en effet estimé que les seules énergies renouvelables ne permettent pas de répondre à tous les besoins des Français.

12:50 - Jordan Bardella dénonce une instrumentalisation du conflit israélo-palestinien par la gauche et LFI

Après le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui a accusé ce dimanche La France insoumise "d'aggraver les fractures" dans la campagne, et notamment avec le conflit israélo-palestinien, Jordan Bardella a accusé la gauche et La France insoumise "d'instrumentaliser" le conflit. Emmanuel Macron et la candidate Renaissance, eux, feraient campagne en instrumentalisant le conflit en Ukraine, a-t-il indiqué. "Moi je fais campagne sur le quotidien des Français, sur le destin de la France", a-t-il ajouté.