Juste après la pandémie, ce film a été un immense carton avec 6 millions d'entrées : il ressort exceptionnellement au cinéma

Alors que le box-office était en berne il y a quatre ans, ce film grand spectacle avait pourtant réussi l'exploit de réunir 6 millions de spectateurs français dans les salles de cinéma.

Régulièrement, les distributeurs ressortent des classiques du septième art dans les salles. L'occasion pour les spectateurs d'aujourd'hui de découvrir des films cultes sur grand écran. L'expérience s'avère bien différente que devant sa télévision, et permet de profiter de conditions optimales pour la (re)découverte de longs-métrages, d'autant plus si ce sont des blockbusters spectaculaires.

Cette semaine, Paramount propose de (re)voir une saga iconique : Top Gun et Top Gun : Maverick. Du 13 au 19 mai seulement, les deux épisodes de la franchise d'aviation portée par Tom Cruise seront à voir au cinéma en format habituel, mais aussi dans des salles IMAX, 4DX et Ice Immersive. Le film sera également projeté au Cinéma de la Plage lors du Festival de Cannes, le 13 mai. De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles.

Pour les fans de Top Gun, il s'agit peut-être de la première occasion de voir le premier épisode, sorti il y a 40 ans déjà, sur grand écran. Devenu culte pour ses scènes d'aviation spectaculaires, mais aussi pour la chanson "Take my breath away" de Berlin, le premier film est un immense classique à voir au moins une fois dans sa vie.

Le second a également fait l'événement. Top Gun : Maverick est pourtant sorti en 2022, peu de temps après la pandémie du Covid-19. Les spectateurs boudaient encore globalement les salles obscures pour des raisons de sécurité et d'hygiène, et ne se déplaçaient que pour des films grands spectacle. Top Gun : Maverick a réussi l'exploit de récolter 1,5 milliard de dollars à travers le monde, et de rassembler plus de 6,7 millions d'entrées en France. Derrière Avatar : la voie de l'eau, sortie à la toute fin d'année, c'est le second film le plus vu de l'année au box-office français.

Réalisé par Tony Scott en 1986, Top Gun suit Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), jeune prodige du pilotage peu apprécié de sa hiérarchie. Il rejoint "Top Gun", école réputée de l'aéronavale américaine, pour perfectionner ses techniques et s'imposer comme le meilleur pilote face à ses camarades. Dans Top Gun : Maverick, sorti plus de 30 ans après le premier épisode et cette fois réalisé par Joseph Kosinski, Maverick se retrouve à entraîner de jeunes diplômés pour une mission spéciale, qui exigera le sacrifice ultime des pilotes. Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly et Monica Barbaro rejoignent la franchise.

Et l'aventure Top Gun ne s'arrête évidemment pas là. Un troisième film est officiellement en préparation, avec le retour de Tom Cruise au casting. On imagine aussi revoir une partie de la bande de Top Gun : Maverick. Impossible en revanche d'espérer un retour d'Iceman : non seulement le personnage disparaît au cours du deuxième épisode, mais nous avons également perdu le regretté Val Kilmer des suites d'une pneumonie, le 1er avril 2025. La sortie exceptionnelle de Top Gun cette semaine est ainsi l'occasion de le faire revivre une nouvelle fois sur grand écran dans l'un de ses rôles les plus iconiques.