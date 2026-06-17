Ce film d'animation n'est pas du tout pour les enfants, mais les adultes vont le trouver hilarant

Ce dessin animé pop et hilarant sort au cinéma le 17 juin, mais il est à destination des adultes !

On a souvent tendance à assimiler l'animation à des films pour enfants. A tort. Que ça soit les dessins animés de Pixar qui possèdent une double lecture à destination des adultes ou des séries spécifiquement pensées pour les plus grands (Rick et Morty, BoJack Horseman, Archer...), l'animation est un genre qui s'adresse à un public très large.

Fondé en 2017, Bobbypills est le premier et seul studio spécialisé dans l'animation pour adultes en Europe. A l'occasion du mois des fiertés, il sort ce mercredi 17 juin un dessin animé pop, queer et un peu trash, que vous auriez tort de rater : Jim Queen. Réalisé par Athané et Marco Nguyen, ce long-métrage animé a pour décor la scène queer parisienne. Il a été présenté en séances de minuit lors du dernier Festival de Cannes, mais n'était pas en compétition.

© ©2025 Bobbypills Umedia

L'intrigue de Jim Queen s'intéresse, comme son nom l'indique, à Jim, une icône très séduisante de la scène gay parisienne, admirée et reconnue par tous. Sa vie s'écroule lorsqu'il contracte "l'hétérose", un virus qui transforme les homosexuels en hétérosexuels. Avec l'aide de Lucien, un jeune homosexuel timide qui n'ose pas faire son coming out à sa mère, ministre de la Santé et hostile aux droits des homosexuels, ils se lancent dans une aventure pour trouver un remède capable de guérir Jim et le reste de la communauté LGBTQIA+.

Vous n'êtes pas vraiment proche de la culture queer ? Les mots "twinks" ou "gaydar" ne vous sont pas familiers ? Ce n'est pas grave : Jim Queen use de l'humour et d'un ton sacrément satirique pour peindre le portrait de la communauté homosexuelle parisienne, sans tomber dans le militantisme et dans l'activisme. Les réalisateurs et scénaristes l'ont assuré au détour de diverses interviews : l'objectif principal, c'était de divertir et de faire rire. Et le pari est réussi : qu'on fasse partie de la communauté queer ou non, le film est franchement hilarant. Il tape tant sur les hétéros que sur les homos (en particulier sur les divisions des "clans"), sans perdre de vue les véritables méchants de l'histoire : l'homophobie et les thérapies de conversion.

Il s'agit en revanche bel et bien d'un cartoon pour adultes : truffé de références pop, de blagues sous la ceinture mais surtout d'une animation parfois obscène et un peu trash, Jim Queen assume tout, jusqu'à Philippe Katerine qui double, le temps d'une scène, une prostate. Cela ne s'invente définitivement pas. Mais pas de quoi prendre peur pour autant : au final, Jim Queen est un film débridé et drôle qui prône la tolérance et le vivre-ensemble. Très malin.