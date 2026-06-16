Ce petit film d'horreur indépendant est un phénomène aux Etats-Unis, on peut enfin le voir en France

Véritable succès aux Etats-Unis depuis trois semaines, ce film de science-fiction horrifique américain arrive enfin dans les salles françaises.

En parallèle du succès dingue du film d'horreur Obsession, un autre petit film horrifique fait parler de lui depuis trois semaines aux Etats-Unis. Le jeune public se rend donc toujours au cinéma, mais pas nécessairement pour retrouver des blockbusters issus de grosses franchises américaines. Il vient aussi se faire peur devant des petits films d'horreur, l'un des genres les plus populaires, comme ont pu l'attester les succès de Smile (plus de 1 million d'entrées en France en 2022) ou Destination finale : Bloodlines (1,12 million d'entrées en 2025).

Produit pour seulement 10 millions de dollars, Backrooms, sorti le 29 mai aux Etats-Unis, en a rapporté 154 millions de dollars en huit jours d'exploitation sur place, faisant de l'ombre à des franchises établies, comme The Mandalorian et Grogu. Après avoir conquis les Etats-Unis, il arrive en France ce mercredi 17 juin. Et la question est désormais de savoir s'il va répliquer sur nos territoire le phénomène américain.

© A24/Metropolitan Film Export

Backrooms est réalisé par Kane Parsons, Youtubeur de 20 ans qui signe ici son premier long-métrage. L'intrigue s'inspire de la web série qu'il a réalisé sur les "creepypastas", ces légendes urbaines effrayantes diffusées sur internet. Après avoir construit sa notoriété et sa popularité sur la plateforme de streaming, il a ensuite été approché par plusieurs studios afin d'adapter sa série internet en un long-métrage.

L'intrigue de Backroom voit ses personnages piégés dans une pièce labyrinthique, lugubre et vide, dans un magasin de meubles. Ils vont y faire des rencontres effrayantes. Chiwetel Ejiofor (Twenty Years a Slave) et Renate Reinsve (Julie en 12 chapitres, Fjord, Valeur sentimentale) sont les deux têtes d'affiche du films, en salles le 17 juin 2026.