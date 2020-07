"Star Wars : les prochains films changent de dates de sortie"

Changement de programme pour les productions Disney et notamment les trois prochains films Star Wars qui glissent dans le calendrier des dates de sortie.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 9h26] Fin juillet, Disney+ a annoncé un nouveau chamboulement de ses plans de sorties au cinéma pour les prochains mois mais aussi pour les prochaines années. Cette décision de modifier le calendrier des sorties tient à la résurgence de cas de coronavirus aux Etats-Unis qui bouscule les plans de sorties en salles mais aussi les tournages. Cela impacte les futures productions de films Star Wars qui ont tous été décalés d'un an. Les prochains films Star Wars sortiront donc le 22 décembre 2023, le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027 aux Etats-Unis. On sait que plusieurs réalisateurs et producteurs (Taika Waititi, Rian Johnson, Kevin Feige) sont à pied d'oeuvre sur leurs projets Star Wars mais, à ce stade, Lucasfilm n'a pas communiqué sur l'ordre de sortie de ces futurs films. Il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir découvrir de quoi il s'agit. Notons que, si les sorties de films Star Wars se calment quelque peu, la galaxie lointaine sera cependant très présente dans les prochaines années sur Disney+ avec de nombreuses séries d'ores et déjà en préparation.

Les futurs projets Star Wars détaillés

Malgré la fin de la saga des Skywalker avec la sortie du neuvième volet de Star Wars en décembre dernier, Lucasfilm est loin de s'arrêter là avec sa licence phare. Dans un futur proche, on s'attend surtout à un développement de l'univers galactique en séries par l'intermédiaire de Disney+. La série The Mandalorian étant très appréciée, une saison 2 a d'ores et déjà été tournée et une saison 3 aurait déjà été commandée selon Variety. La date de diffusion de la saison 2 n'a cependant pas encore été dévoilée. On s'attend à ce qu'elle arrive en fin d'année 2020 ou début 2021. D'autres séries Disney+ dans l'univers de Star Wars ont également été annoncées : une centrée sur Obi Wan Kenobi et une autre sur Cassian Andor, le Rebelle vu dans Rogue One : a Star Wars Story. Leslye Headland, co-créatrice de la série Russian Doll, travaille sur une série Star Wars pour Disney+. Celle-ci devrait mettre en scène un personnage féminin. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus à ce sujet. En ce qui concerne l'animation, Star Wars The Bad Batch est une série spin-off de Clone Wars annoncée pour 2021.

Du côté des longs-métrages, plusieurs projets sont en cours mais les informations sont encore peu nombreuses les concernant. A l'heure qu'il est, Rian Johnson (Looper, A couteaux tirés, Star Wars 8) est toujours à la tête d'une trilogie Star Wars, sans qu'on en sache plus sur son thème ou même sa situation dans la chronologie de l'univers. Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, s'est vu confié un projet de long-métrage Star Wars. Enfin, Taika Waititi, à qui l'on doit notamment Jojo Rabbit et Thor Ragnarok, est en charge d'un autre film Star Wars annoncé lors du Star Wars Day 2020. Là encore, aucune information supplémentaire n'a été donnée à ce stade. Il faudra donc attendre pour en apprendre plus sur tous ces projets mais, une chose est sûre, la galaxie lointaine n'est pas près de s'absenter de nos écrans !

Dans l'immédiat, les productions télévisuelles dans l'univers de Star Wars se cantonnent à des séries prévues pour des diffusions sur Disney+. Tout d'abord The Mandalorian, cette série créée par Jon Favreau qui suit un chasseur de prime entre les épisodes 6 et 7, dont les huit épisodes de la saison 1 sont visibles sur Disney+ en France ainsi qu'une série making of. Mais aussi la série Star Wars Clone Wars qui a profité de l'arrivée de la plateforme de streaming de Disney pour reprendre une saison 7 six ans après son dernier épisode. Les 12 épisodes de la série animée sont disponibles sur Disney+ en France. On y retrouve notamment le personnage d'Ahsoka Tano, padawan d'Anakin Skywalker durant la Guerre des clones entre les épisodes 2 et 3 de la saga.

Suite au succès de la saison 7 de Star Wars Clone Wars sur Disney+, Lucasfilm a mis en marche la production d'une nouvelle série d'animation spin-off. Cette ultime saison a permis de clore le voyage de Tano avant son retour dans la série Star Wars Rebels mais aussi de découvrir de nouveaux personnages : des clones un peu particuliers qui se font appeler "The Bad Batch". Ils sont des soldats clones dont la gestation a été ratée mais qui font preuve de capacités tactiques et guerrières hors du commun pour les autres clones. Trois épisodes étaient dédiés à ces personnages dans la saison 7 qui n'en comptait que six, une manière pour la production de Lucasfilm de leur donner de l'importance et de tester l'intérêt du public. Chose faite, le studio a annoncé mi-juillet 2020 l'arrivée prochaine de Star Wars : The Bad Batch, une série d'animation produite par Dave Filoni (Clone Wars, The Mandalorian), réalisée par Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) et scénarisée par (Star Wars Resistance, NCIS : enquêtes spéciales). La série sera diffusée sur Disney+ en 2021 sans plus de précision.

Toujours sur Disney+, Lucasfilm prévoit également une série dédiée au personnage de Cassian Andor, espion rebelle vu dans le spin-off Rogue One : a Star Wars story. L'acteur Diego Luna doit y reprendre son rôle pour ce qui est prévu comme un "thriller d'espionnage" au format sériel. Autre projet attendu côté télévision, une série dédiée à Obi-Wan Kenobi est également prévue avec le retour d'Ewan McGregor dans le rôle-titre. Cette mini-série, réalisée par Deborah Chow (Better Call Saul, Jessica Jones, The Mandalorian), a toutefois pris une pause dans son processus créatif pour retravailler le scénario.

Après Star Wars 9 et la fin de la saga des Skywalker, l'avenir de la licence au cinéma n'est pas encore tout tracé. Du moins, aucune date n'est encore avancée pour les futurs films Star Wars en salles. On sait cependant que Lucasfilm a confié à Rian Johnson (Star Wars 8, Looper, A couteaux tirés) la tâche de créer une toute nouvelle trilogie dans la galaxie lointaine, très lointaine. Nous ne savons cependant rien de l'avancement de ce projet. De même pour les films Star Wars produits par Kevin Feige, l'architecte des films Marvel qui va tenter de prendre la licence à bras le corps avec autant de succès que l'univers cinématographique Marvel.

Le catalogue Disney+ possède de nombreux films de la franchise Star Wars depuis son lancement en France, le 7 avril 2020. En 2012, la firme de Mickey a racheté Lucasfilm, et détient désormais les droits sur les productions qui prennent place dans la galaxie lointaine, très lointaine. Voici la liste complète des films Star Wars à voir sur Disney+ au lancement de la plateforme de streaming. La chronologie des médias fait que les films sortis au cinéma il y a moins de trois ans ne sont pas encore au catalogue.

Star Wars I : La menace fantôme

Star Wars II : L'attaque des clones

Star Wars III : La revanche des Sith

Star Wars IV : Un nouvel espoir

Star Wars V : L'empire contre-attaque

Star Wars VI : Le retour du Jedi

Star Wars VII : Le réveil de la force

Rogue One : A Star Wars Story

Star Wars : L'empire des rêves (documentaire)

C'est également sur les séries que Disney+ se distingue, proposant des originaux et des exclusivités. The Mandalorian, ainsi que la saga Star Wars : The Clone War sont présents dans le catalogue. On retrouve également sur la plateforme de streaming les séries Lego Star Wars, Star Wars Rebel et Star Wars Resistance.

Il n'est pas toujours évident de suivre la chronologie des productions Star Wars entre les films, les films dérivés et les séries. Sur Twitter, le compte officiel de la saga a proposé aux internautes une timeline claire et simplifiée pour tous ceux qui souhaiteraient regarder les productions Star Wars de A à Z. La voici donc ci-dessous.

The final season of @StarWars: #TheCloneWars premieres this Friday on #DisneyPlus, so theres no better time to break down WHEN the series takes place.



Start your lightspeed journey through the timeline below!

Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme

Star Wars Episode 2 : L'Attaque des clones

Star Wars Clone Wars (film et série d'animation)

Star Wars Episode 3 : La Revanche des Sith

Solo : a Star Wars Story

Star Wars Rebels (série d'animation)

Rogue One : A Star Wars Story

Star Wars Episode 4 : Un Nouvel Espoir

Star Wars Episode 5 : L'Empire contre-attaque

Star Wars Episode 6 : Le Retour du Jedi

The Mandalorian (série)

Star Wars Resistance (série d'animation)

Star Wars Episode 7 : Le Réveil de la Force

Star Wars Episode 8 : Les Derniers Jedi

Star Wars Episode 9 : L'Ascension de Skywalker

Fin février 2020, Lucasfilm a annoncé son plan pour la publication en 2020 de nombreux livres et comics dont les histoires se situeront durant la période de la "Haute République" (cet arc narratif porte le nom de Star Wars : The High Republic en version originale) environ 200 ans avant les événements de la Menace Fantôme. A cette époque, l'Ordre Jedi et la République Galactique règnent. Dans un communiqué publié sur le site web officiel de Star Wars, Lucasfilm prévient cependant que "cette période dans la chronologie Star Wars ne va pas coïncider avec d'autres projets de films ou de séries planifiés à ce stade, ce qui donnera aux créateurs et à nos partenaires une grande liberté pour raconter leurs histoires et créer des personnages originaux."

Directeur créatif des publications Lucasfilm, Michael Siglain précise que cette période de l'univers nous permettra de voir "les Jedi comme on a toujours voulu les voir : en véritables gardiens de la paix et de la justice. C'est une période optimiste et pleine d'espoir où les Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais, bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de mauvais approche" et les Jedi vont devoir faire face aux Nihil, des antagonistes décrits comme "des vikings de l'espace". Les premiers livres et comics prévus dans l'arc narratif Star Wars : The High Republic sont écrits par Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott et Charles Soule et seront disponibles à la vente à partir du mois d'août 2020 lors de la Star Wars Celebration qui a lieu à Anaheim en Californie. En voici la liste détaillée :