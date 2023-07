Ces actrices auraient pu jouer Barbie avant Margot Robbie

Alors que Margot Robbie cartonne dans le film Barbie de Greta Gerwig, saviez-vous que deux autres actrices avaient été choisies avant elle pour incarner la célèbre poupée sur grand écran ?

Life in plastic is fantastic ! Depuis sa sortie au cinéma le 19 juillet dernier, le film Barbie cartonne et fait d'excellents chiffres au box-office. Le long-métrage réalisé par Greta Gerwig est assurément LA comédie de l'été, grâce à la curiosité des spectateurs et à des critiques favorables. Pourtant, face à elle, il fallait faire plier le mastodonte Oppenheimer de Christopher Nolan, sorti le même jour.

Ce succès est le résultat d'une lente gestation, puisque Mattel avait pour projet de faire un film Barbie depuis 2009. L'entreprise de jouets a rapidement signé un accord avec le studio Universal Pictures, mais le projet n'a jamais vu le jour. En 2014, une nouvelle tentative est effectuée, avec Sony Pictures cette fois. Et l'aventure sera encore semée d'embûches.

Une comédienne a claqué la porte au bout d'un an de travail

Pourtant, bien des revirements ont encore accompagné le projet. Alors que l'écriture du scénario s'avère complexe, une actrice est choisie pour incarner le rôle principal : Amy Schumer, humoriste vue comme actrice dans Crazy Amy. Cependant, la comédienne finit par abandonner le navire au bout d'un an pour des raisons de différends artistiques avec la production.

Il en faudra cependant plus pour que Mattel abandonne l'affaire. Alors que le scénario est en phase de réécriture perpétuelle, une autre actrice est choisie pour incarner la célèbre poupée blonde. Et celle-ci ne l'est pourtant pas, puisqu'il s'agit d'Anne Hathaway (Le Diable s'habille en Prada, Interstellar). Mais le contrat avec Sony Pictures prend fin, et cette version de Barbie ne voit jamais le jour.

Finalement, Warner Bros reprendra la main, confiera le projet à Greta Gerwig, qui choisira Margot Robbie pour le rôle principal. Autant de péripéties qui auront finalement valu le coup, puisque la prestation de la comédienne est unanimement saluée.