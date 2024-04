Ce film d'horreur est le plus terrifiant de tous les temps, et c'est la science qui le dit

Une étude scientifique a établi quel était le film d'horreur qui faisait le plus peur dans l'histoire du septième art. Et il devance certains classiques du cinéma d'épouvante.

Chacun a ses propres traumatismes liés à la salle obscure. Et personne ne sera jamais d'accord pour désigner le film d'horreur le plus terrifiant de l'histoire. Si certains ont été choqués par Conjuring, d'autres tremblent encore au souvenir de L'Exorciste, quand Les dents de la mer, qui n'est pas toujours considéré d'ailleurs comme un film d'horreur, a terrifié des générations de spectateurs des fonds marins.

C'est pourquoi la science s'est penchée sur la question pour obtenir une réponse objective à la question : quel est donc le film d'horreur qui fait le plus peur ? The Science of Scare, une projet désormais porté par l'entreprise MoneySuperMarket, s'est emparé du sujet il y a quatre ans, avec un classement revu annuellement à l'approche d'Halloween.

Pour déterminer quel film d'horreur du cinéma anglophone est le plus terrifiant de l'Histoire du septième art, The Science of Scare a enregistré le rythme et la variation de la fréquence cardiaque de 250 personnes, au cours de plusieurs projections de longs-métrages d'épouvantes étalées sur plusieurs semaines.

Cette approche permet de découvrir quels films ont provoqué le plus de réactions cardiaques, qui peuvent manifester la peur, l'excitation ou le stress chez le spectateur.

Selon ces calculs, c'est le film Sinister, réalisé par Scott Derrickson et sorti en 2012, qui atteint la première place du classement en 2023. Dans ce film déconseillé aux moins de 12 ans, Ethan Hawke incarne un écrivain de polars qui découvre des films de meurtres de plusieurs familles dans une maison abandonnée. Son obsession finit par mettre sa propre famille en danger.

Selon l'expérience, le visionnage du film Sinister a augmenté le rythme cardiaque de 34% (de 64 battements par minute au repos à 86 battements par minute durant le long-métrage, en moyenne), pour atteindre un pic maximal de 131 battement par minute au moment le plus terrifiant du film.

La fréquence du rythme cardiaque, elle, n'est descendue que de 21%, ce qui suggère que la tension des spectateurs ne s'est pas relâchée pendant le visionnage, particulièrement stressant. Tous ces éléments combinés ont permis à Sinister d'obtenir la note finale de 96/100. En comparaison, le film d'animation Shrek a obtenu la note de 3/100.

A la seconde place, on retrouve le court-métrage horrifique Host, qui se déroule en plein confinement. The House, film d'horreur à concept qui a divisé les spectateurs en 2022, complète le podium, à la troisième place.

La liste complète est disponible ici. Dans le top 10, on retrouve d'autres classiques du cinéma d'horreur, comme Insidious (4e), The Conjuring (5e) ou Hereditary (6e). D'autres films plus récents, comme Smile (7e) ou Talk to me (10e) figurent également dans le classement.