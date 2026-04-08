20 ans plus tard, cette série comique adorée des millenials revient à l'écran

Vingt ans après la diffusion de son final, cette série culte fait son retour avec des épisodes totalement inédits.

Les millenials aiment retrouver les séries de leur enfance, et les studios de télévision l'ont bien compris. Gilmore Girls, Veronica Mars, Will & Grace, Charmed... toutes ont eu droit à une suite ou à un reboot au cours de la dernière décennie. Cette semaine, une série doudou et chaotique qui s'est pourtant terminée il y a 20 ans fait son retour sur le petit écran.

L'épisode final de Malcolm a été diffusé le 14 mai 2006. Et bonne nouvelle, une nouvelle série inédite fait office de suite à la série comique. Malcolm : rien n'a changé réunit presque tous les acteurs du programme d'origine (dont son créateur, Linwood Boomer) pour quatre épisodes inédits qui permettront aux fans d'assouvir leur nostalgie et de retrouver toute la petite famille déjantée.

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Dans Malcolm : rien n'a changé, notre héros est devenu père. Il s'est toutefois éloigné de ses parents et de ses frères depuis une décennie, dans l'espoir de protéger sa fille de leurs folies. Mais il se retrouve une nouvelle fois obligé de renouer avec sa famille et le chaos qu'elle entraîne lorsque ses parent, Hal et Loïs, organisent une célébration à l'occasion de leur 40e anniversaire de mariage.

Cette suite en quatre épisodes réunit presque tous les acteurs originaux de la série diffusée au début des années 2000 : Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) et Emy Coligado (Piama) sont tous de retour. En revanche, Erik Per Sullivan, inoubliable Dewey, a mis fin à sa carrière d'acteur il y a quinze ans, et ne sera pas de la partie. Il est remplacé par Caleb Ellsworth-Clark. A cette bande, s'ajoutent Keeley Karsten, qui incarnera la fille de Malcolm, Leah, et Kiana Madeira, qui sera sa petite-amie Tristan.

Malcolm : rien n'a changé fait son retour avec quatre épisodes inédits. Ceux-ci ne seront pas diffusés à la télévision en France, contrairement aux rediffusions de la série chaque après-midi, mais ils seront à voir en streaming. C'est la plateforme de streaming Disney+ qui s'en charge, dès ce vendredi 10 avril 2026.