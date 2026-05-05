Cette semaine sur Netflix : une série terrifiante devenue culte, elle va mettre très mal à l'aise les abonnés

Netflix met en ligne l'intégralité de cette série difficile à regarder, c'est devenu un classique de la télévision.

L'essor et la popularité du genre horrifique le prouve chaque année : les téléspectateurs sont de plus en plus habitués à voir des programmes graphiquement impressionnants ou terrifiants. Pourtant, en 2017, est sortie une série télévisée qui a choqué les téléspectateurs, alors que l'intrigue emprunte davantage au genre du drame, du thriller et de la science-fiction que celui de l'horreur pure. Ses six saisons ont profondément impacté les téléspectateurs, au point de la transformer en l'une des séries cultes de l'ère pré-Covid.

Il s'agit de l'adaptation de La servante écarlate, oeuvre majeure signée Margaret Atwood, et publiée en 1985. L'intrigue se déroule dans un futur proche, alors que le taux de natalité est au plus bas aux Etats-Unis en raison d'une baisse de la fécondité. Profitant de ce contexte de crise intense, une secte religieuse, Gilead, a pris le pouvoir aux Etats-Unis. Les femmes ont alors été déchues de leur statut de citoyennes et ont été hiérarchisées.

Vêtues de robes rouge, les "Servantes" sont les seules encore en mesure de procréer et se retrouvent réduite à l'état d'objet pour assurer la reproduction de l'espèce humaine. On suit particulièrement le sort de June Osborn, une servante enlevée lors du coup d'état, et qui est prête à tout pour s'enfuir et retrouver sa famille.

© © 2025 Steve Wilkie/MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. All Rights Reserved/Disney

Alors non, ce n'est pas de l'horreur trash et sanglante comme le cinéma a pu nous y habituer. Mais The Handmaid's tale est l'une des séries les plus difficiles à regarder de ces dernières années. Pour appuyer sa réflexion politique sur la place des femmes dans la société et l'installation d'un pouvoir totalitaire, la série multiplie les scènes violentes (on y voit de nombreuses scènes de tortures et de viols). Attention donc avant de lancer le programme, ce n'est absolument pas adapté aux mineurs.

Mais maintenant que vous êtes prévenus, on vous recommande tout de même de découvrir The Handmaid's Tale si ce n'est pas déjà fait. La série de Bruce Miller est un vrai tour de force, précise dans son écriture, implacable dans sa démonstration des dérives totalitaires de la société. Elle est également devenue un véritable phénomène culturel, puisque des manifestantes américaines avaient revêtu le costume de la série en 2018, afin de protester contre les lois anti-avortement, la misogynie ou l'élection de Donald Trump.

Sa première saison a été unanimement saluée par la critique et le public : elle a d'ailleurs remporté 8 Emmy Awards en 2017 (meilleure série dramatique, meilleure actrice principale pour Elizabeth Moss) et deux Golden Globes (dans les mêmes catégories).

Le géant au N rouge diffuse les six saisons de The Handmaid's tale dès le mercredi 6 mai. Si vous n'êtes pas abonnés à Netflix, pas de panique : tous les épisodes sont aussi disponibles en streaming sur Disney+. La plateforme de streaming propose d'ailleurs le spin-off de la série, The Testaments, depuis le 8 avril.