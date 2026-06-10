A bientôt 80 ans, ce monument du cinéma sort encore un film après 3 Oscars et 10,7 milliards de dollars au box-office mondial...

Véritable légende du cinéma mondial, ce réalisateur aux nombreux classiques sort encore un long-métrage cette semaine.

Les légendes du septième art se comptent désormais sur le doigt de la main, mais il y a encore de grands noms d'Hollywood qui suscitent l'intérêt du public. Et qui, même à l'approche de leurs 80 ans, continuent de tourner. L'un d'entre eux le prouve encore cette semaine.

Ce réalisateur iconique, qui fête ses 80 ans en décembre, est l'un des plus grands noms de l'industrie cinématographique mondiale. Il a remporté trois Oscars au cours de sa carrière (Meilleure réalisation pour Il faut sauver le soldat Ryan en 1999, Meilleur film et Meilleure réalisation pour La liste de Schindler en 1994), et engendré près de 10,7 milliards de dollars au box-office si l'on additionne l'ensemble de ses réalisations. Steven Spielberg a surtout totalement réinventé le blockbuster moderne avec Les dents de la mer ou Jurassic Park, tout en signant des franchises reconnues comme Indiana Jones. Il est également le cinéaste le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 7,1 milliards de dollars en 2026.

Quatre ans après le bouleversant The Fabelmans, Steven Spielberg renoue avec l'un de ses premiers amours, la science-fiction. Disclosure Day est un film qui s'annonce assez mystérieux avant sa sortie, puisqu'on sait que ça parle d'extra-terrestres et d'ovnis, mais le détail de l'intrigue est encore ambigu selon le synopsis : "Que feriez-vous si vous découvriez que nous ne sommes pas seuls sur Terre ? Si on vous le prouvait, auriez-vous peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable."

Au casting, Steven Spielberg s'est entouré de visages bien identifiés du public, comme Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada 2, Oppenheimer) , Colin Firth (Le Discours d'un roi, Bridget Jones) et Josh O'Connor (Challengers, Wake Up Dead Man).

Disclosure Day sera-t-il un nouvel ovni du maître ? Le film de science-fiction est sorti au cinéma depuis le 10 juin 2026 et les fans de la première heure ont déjà pu lever le voile sur le mystère de ce dernier film. Mais il n'est jamais très risqué de payer un ticket de cinéma pour aller voir un Spielberg. Si ses dernières réalisations (The Fabelmans, West Side Story) ont été bien plus timides que par le passé au box-office, elles ont toutefois été acclamées par la critique et le public, ce qui a de quoi rassurer. On peut acheter un ticket les yeux fermés et être certain, a minima, de voir un long-métrage plus que correct !